Grindeanu, atac la PNL și USR în Parlament: „Guvernul Bolojan pleacă. Dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor” / Ce i-a cerut lui Luca Niculescu

În discursul susținut în plenul reunit al Parlamentului, Grindeanu a criticat activitatea Guvernului condus de Ilie Bolojan și a declarat că PSD nu își va asuma responsabilitatea pentru eșecurile fostei guvernări.

„Vă dau o primă veste bună. Guvernul Bolojan pleacă. Dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor. Iar astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm țara blocată în criza și haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a afirmat că PSD a ales să intre la guvernare pentru a schimba politicile economice și sociale din ultimele luni.

„Partidul Social Democrat a ales responsabilitatea. Votăm azi Guvernul Niculescu pentru că România are nevoie de o schimbare de direcție. Dar să fie clar. Nu vom administra eșecul Guvernului Bolojan și al dreptei. Îl vom expune public, din prima zi. Acesta este angajamentul pe care vi-l fac”, a spus Grindeanu.

Atacuri la USR și PNL

Președintele PSD a criticat dur USR, acuzând partidul de eșecuri în perioada în care s-a aflat la guvernare.

„Ați venit la guvernare cu discursuri despre reformă, competență și integritate. Plecați de la putere cu un lider condamnat, un Salvador la subraț și cu agenda publică ocupată de ură și istericale. Da, atât de jos ați adus nivelul. Ați plecat de la zero și la zero ați rămas. În timp ce pe voi vă preocupă bârfele mizere, românii așteaptă explicații de la USR. Pentru jaful de la șantierul Mangalia. Pentru jaful de la Sadu. Pentru jaful de la Romaero. Pentru jaful cu contractele pe SAFE. Contract cu contract, decizie cu decizie, leu cu leu. Românii au dreptul să știe tot. Și vă vom pune oglinda transparenței mult clamate în față”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD s-a adresat apoi parlamentarilor PNL, amintindu-le că liberalii au beneficiat în repetate rânduri de sprijinul social-democraților pentru a ajunge la guvernare.

„În aceste zile, se împlinesc fix șapte ani de când sunteți fără pauză la guvernare, deși nu ați câștigat niciodată alegerile. Patru premieri liberali au ajuns la putere cu voturile PSD. Să fim sinceri. PSD a fost de multe ori pentru voi un fel de Crucea Roșie. Uneori am acceptat compromisuri grele și v-am luat pe liste comune pentru a vă salva sigla istorică a partidului”, a afirmat Grindeanu.

Acesta le-a cerut liberalilor să susțină noul Guvern și să își asume responsabilitatea pentru activitatea acestuia.

„Am construit împreună majorități și am asigurat stabilitate atunci când am considerat că interesul țării o cere. Astăzi, a venit momentul să întoarceți acel sprijin”, a adăugat liderul PSD.

Grindeanu cere un audit al finanțelor publice și anunță un plan în trei pași

Sorin Grindeanu i-a cerut premierului desemnat, Luca Niculescu, să prezinte situația reală a finanțelor publice și să identifice facturile neachitate și investițiile blocate.

„Prima dată trebuie să spuneți țării adevărul despre buget. Câți bani avem. Ce facturi sunt neachitate. Și ce investiții sunt blocate. Avem nevoie urgent de un audit al finanțelor publice, pentru ca mai apoi să luăm măsuri”, a subliniat președintele PSD.

Acesta a prezentat un plan în trei etape pentru noul Guvern.

Prima etapă vizează stabilizarea finanțelor publice, realizarea rectificării bugetare și asigurarea fondurilor necesare pentru spitale, autorități locale și plata datoriilor către firme.

„Rectificarea bugetară trebuie să răspundă urgențelor. Spitalele au nevoie de resurse. Autoritățile locale au plăți de făcut. Firmele care au lucrat pentru stat își așteaptă banii. Pregătirea pentru iarnă cere decizii rapide. La fel și bugetul pentru 2027. Susținem reluarea indexării pensiilor din 2027 conform legii și eliminarea CASS pentru mame și veterani, în condițiile stabilite prin programul de guvernare”, a explicat Grindeanu.

A doua etapă presupune relansarea economiei, printr-un pachet destinat industriei, întreprinderilor mici și mijlocii, capitalului autohton și sectorului tehnologic.

A treia etapă vizează reforma administrației publice, inclusiv reducerea risipei și evaluarea cheltuielilor instituțiilor statului.

„Statul trebuie să înceapă cu propria risipă. Cu instituțiile care se suprapun. Cu achizițiile prea scumpe. Cu programele care consumă bani fără rezultate. În primele șase luni cerem auditarea cheltuielilor și propuneri concrete de reorganizare. Fiecare ministru trebuie să poată explica ce păstrează, ce schimbă și cât economisește”, a afirmat liderul PSD.

Totodată, Grindeanu a declarat că reducerea deficitului bugetar rămâne un obiectiv important, dar că acesta nu trebuie atins prin noi măsuri de austeritate.

PSD vrea evaluarea Guvernului după șase luni

În finalul discursului, președintele PSD a anunțat că activitatea Guvernului Niculescu va fi evaluată după primele șase luni.

„Aveți un program. Aveți o echipă. Și aveți PSD motivat să schimbe lucrurile. Peste șase luni, vom pune cu toții pe masă rezultatele și vom face împreună evaluarea Guvernului. Și vă asigur că cea mai corectă evaluare va fi făcută prin ceea ce livrăm oamenilor”, a afirmat acesta.

„Astăzi nu votăm doar un guvern. Votăm șansa de a schimba o direcție care a făcut mult rău românilor și economiei. România nu mai are nevoie de salvatori care cer sacrificii pentru toți, în timp ce ei sparg milioane de euro pe propagandă de dreapta”, a continuat Grindeanu.

„Domnule prim-ministru, astăzi primiți votul Parlamentului. Dar încrederea oamenilor se câștigă în fiecare zi. Cu toții vom fi judecați după rezultate”, a încheiat liderul PSD.

Guvernul propus de Luca Niculescu este supus marți votului de învestitură în plenul reunit al Parlamentului, după aproape șase luni de criză politică.

Pentru a fi învestit, Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

PSD a decis să intre la guvernare, în timp ce PNL și UDMR au încheiat acorduri de susținere parlamentară cu premierul desemnat. USR și AUR au anunțat că nu vor vota noul Executiv.