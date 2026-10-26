Grindeanu cere angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrației locale și comasarea de agenții guvernamentale / Ce spune despre taxe din 2027

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni, după ședința Biroului Politic Național, că taxele pentru populație și companiile românești nu vor crește în 2027.

„Nu acceptăm risipa banului public. Dar nici nu acceptăm ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români și pe firmele românești. De aceea, vreau să spun foarte clar: anul viitor, taxele pentru români și companiile românești nu vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate”, a spus Grindeanu.

Cu ce propuneri va merge la premierul Luca Niculescu

În cadrul conferinței de presă, Grindeanu a anunțat că va propune premierului Niculescu două măsuri majore de reformă, pentru care Guvernul să își angajeze răspunderea.

Prima vizează reforma administrativ-teritorială, prin comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea PSD, coordonarea acestei reforme va fi asigurată de Dragoș Benea.

A doua măsură vizează reorganizarea la nivel guvernamental, inclusiv reducerea și comasarea agențiilor, precum și reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere ori care nu își mai justifică existența. Coordonatorul din partea PSD va fi Marian Neacșu.

Potrivit președintelui PSD, cele două măsuri ar trebui adoptate până în martie 2027, alături de bugetul de stat pentru anul viitor.

Grindeanu cere relansarea economiei și protejarea puterii de cumpărare

Președintele PSD a spus că le-a cerut miniștrilor să prezinte modul în care vor pune în aplicare schimbarea de paradigmă anunțată de partid, cu două obiective principale: relansarea economică și protejarea puterii de cumpărare a populației vulnerabile și a clasei de mijloc.

„Săptămâna aceasta, fiecare ministru are de rezolvat din urgențele lăsate în urmă de fostul Guvern: asigurarea banilor necesari pentru UPU și Ambulanță, despăgubirile pentru secetă și reluarea exportului de ovine, salvarea a cât mai mulți bani din PNRR sau pregătirea inaugurării unui nou tronson de autostradă pe Pitești-Sibiu”, a precizat Grindeanu.

PSD cere publicarea situației reale a finanțelor țării

Președintele PSD a cerut prezentarea publică, în cel mai scurt timp, a situației detaliate a finanțelor României, inclusiv a facturilor neachitate, a datoriilor amânate, a rambursărilor restante de TVA și a celorlalte obligații de plată ale statului.

„Nu ca să ne plângem de o «grea moștenire», așa cum a făcut Ilie Bolojan când a venit premier, ci ca să facem curățenie după austeritate și să știm exact de unde pornim”, a spus Grindeanu.

Acesta a criticat rezultatele politicilor fiscale promovate de fostul premier Ilie Bolojan, întrebându-se cum a ajuns România să înregistreze cel mai mare deficit guvernamental din Uniunea Europeană, în condițiile în care au fost majorate taxele. El a subliniat că prioritatea trebuie să fie rezolvarea problemelor economice și sociale.

„Nu voi face greșeala de a ne pierde în conflicte politice. Avem de rezolvat multe probleme concrete după un an și jumătate de austeritate și guvernare cu barda”, a spus Grindeanu.

„România nu mai are nevoie de lecții despre sacrificiu. Are nevoie de rezultate”, a conchis Sorin Grindeanu.