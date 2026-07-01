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Grindeanu: Nu voi ezita să convoc sesiunea extraordinară a Parlamentului când situația o va impune

Parlamentarii PSD au fost anunțați să fie pregătiți pentru o eventuală sesiune extraordinară a Parlamentului, a declarat Sorin Grindeanu, președintele partidului, care a acuzat PNL că a blocat marți adoptarea unor proiecte la Senat.
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Cosmin Pirv
01 iul. 2026, 12:22, Politic
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UPDATE:

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a reacționat la declarațiile lui Sorin Grindeanu.

„În Parlament, proiectele de lege sunt adoptate prin votul senatorilor și deputaților, indiferent de culoarea politică a celui care conduce una dintre Camere. Președintele Senatului nu votează în locul plenului și nu poate decide singur soarta unui proiect de lege. Aşa cum am declarat deja, parlamentarii Partidul Naţional Liberal sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară”, a transmis Abrudean.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că Parlamentul a primit șase proiecte esențiale pentru PNRR cu doar două zile înainte de încheierea sesiunii parlamentare, 4 la Cameră și 2 la Senat.

El îl acuză pe președintele Senatului că s-a „mișcat încet”.

„Ieri, în Camera Deputaților toate proiectele solicitate de premierul demis Bolojan, dar și alte acte normative care țin de PNRR, au fost aprobate. În total vorbim de reforme și măsuri care însumează aproximativ 3 miliarde de euro pentru România. Din păcate, Senatul, care este condus de PNL, avea două proiecte și pe nici unul dintre ele nu a reușit să le voteze. Este vorba de o propunere legată de decarbonizare și de una una privind Codul urbanismului. Ambele au rămas suspendate din cauza faptului că președintele Senatului s-a mișcat foarte încet”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a adăugat că rămâne deschis pentru a sprijini toate proiectele necesare astfel încât România să atragă banii din PNRR: „Îmi doresc în schimb ca și Senatul, condus de PNL, să iasă din pasivitate”.

Grindeanu a anunțat că nu va ezita să convoace sesiunea extraordinară a Parlamentului atunci când situația o va impune: „PSD și-a anunțat parlamentarii să fie pregătiți pentru acest scenariu, să revină oricând în sesiune extraordinară”.

„Ceasul ticăie în privința absorbției miliardelor din fonduri europene, sper să înțeleagă și domnul Bolojan acest lucru și să nu mai blocheze formarea unui nou Guvern”, a mai spus Sorin Grindeanu.

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