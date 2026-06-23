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Grindeanu: PSD este gata să formeze un guvern care să intre cât mai rapid în funcție. Cu AUR, nu

Sorin Grindeanu spune, după consultările de marți cu președintele Nicușor Dan, că PSD este gata să formeze un guvern care să intre cât mai rapid în funcție, dar nu cu AUR.
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Laura Buciu
23 iun. 2026, 13:30, Politic
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Sorin Grindeanu a spus că România are nevoie de un guvern rapid.

„E vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SIFE, este vorba de economie și de aceea PSD au înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în Parlament. De asemenea, am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să își asume guvernarea. De asemenea, acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare, așteptăm finalul acestor consultări, iar PSD este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern. Un guvern care, urmare acestor discuții pe care președintele le va avea, să intre cât mai rapid în funcție”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a mai spus că „aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții” trebuie să înceteze,

„Așteptăm, așa cum am spus, finalul acestor consultări, iar PSD rămâne partidul cel mai mare din Parlament, cel care își dorește să fie partea unei soluții, a oferit soluția astăzi și sper să avem cât mai repede votat în Parlament”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă va face o majoritate cu AUR, Sorin Grindeanu a răspuns: „Nu! Cu AUR, nu”.

 

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