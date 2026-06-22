Grindeanu spune că, dacă Guvernul Veștea pică, PSD nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR

Sorin Grindeanu a spus că parlamentarii PSD au votat pentru Guvernul Veștea: „Partidului Social-Democrat a înțeles responsabilitatea acestui vot, și anume aceea de a oferi României un guvern stabil, un guvern care să intre rapid în pâine, mai avem 70 de zile până când se închide PNRR-ul, iar România are de recuperat foarte mulți bani”.

Liderul social-democrat l-a felicitat pe Adrian Veștea pentru că a acceptat să intre în această bătălie: „Un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele, nu vreau să vorbesc la trecut, un om care își dorește ca România să aibă ceea ce, cred că își dorește orice om de bună credință, un guvern stabil care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic. Sigur că sunt alții care, în acest moment, nu au fost prezenți unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliștii”.

Despre noi consultări

El spune că PDS va merge la consultări dacă va fi chemat de președintele Nicușor Dan.

„Dacă președintele ne va chema mâine, și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social-Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a spus Sorin grindeanu.

Președintele PSD a spus că dacă Guvernul Veștea nu va trece la vot, „suntem mai aproape de anticipate”.

„Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar în PNL, USR, UDMR. Asta ca să fie clar. Deci Partidul Social Democrat nu va vota așa ceva. Dacă, urmare a consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată. Partidul Social Democrat nu fuge de această discuție”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ar fi dispus să îl accepte, pentru refacerea coaliției, pe Bolojan premier, liderul PSD a spus: „Nu”.

„Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze și le va veni mintea din urmă să voteze un guvern, fiindcă România are nevoie de un guvern stabil. Nu are nevoie PSD-ul, nu are nevoie Nicușor Dan, are nevoie România de un asemenea guvern. Eu vă spun că în scurt timp, în scurt timp, acest lucru ar trebui să se întâmple într-o formulă care ar trebui să fie discutată zilele următoare și să se vină rapid în fața Parlamentului cu o nouă formulă”, a adăugat liderul social-democrat.

Sursa Video: Realitatea Plus