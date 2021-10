UPDATE 12:45: Doar 88 de parlamentari au votat pentru Guvernul Cioloş. 184 de voturi „împotrivă”.

Pentru învestitură numărul minim de voturi trebuia să fie 234.

Prima opţiune politică în acest moment, potrivit preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor, este „resuscitarea” colaiţiei. Dacă nu se poate, soluţia e un guvern minoritar: „important e să nu rămâi baricadat în certitudinile tale, care până la urmă sunt valabile doar în cetatea ta”.

„E clar că acest Guvern nu are cum să treacă, ştie şi dl Cioloş, ştie toată lumea”, a spus în timpul dezbaterilor Marcel Ciolacu. Liderul PSD afirma că PSD nu poate accepta un ministru al Sănătăţii care „este părtaş la acest dezastru sanitar”. „Spectacolul politic sinistru trebuie să înceteze”, spunea Ciolacu.

„Suntem în mijlocul furtunii şi nu ne permitem să fim superficiali sau iresponsabili”, a susţinut premierul desemnat, Dacian Cioloş, în timpul şedinţei în care urma să fie dat votul de învestitură. El a cerut „un vot pentru un guvern de criză”.

UPDATE 12:39: Votul s-a încheiat.

UPDATE 11:55: A început votul pentru Guvernul Cioloş. Votul este secret, cu bile. Pentru a fi învestit, sunt necesare 234 de voturi.

UPDATE 11:40: „E clar că acest Guvern nu are cum să treacă. Ştie şi dl Cioloş, ştie toată lumea. Este o bătaie de joc la adresa românilor. Nu putem accepta un ministru al Sănătăţii care este părtaş la acest dezastru sanitar. Dar trebuie să punem urgent ceva în loc. De aceea, fac un apel către toţi şefii de partide! Vă cer să ne întâlnim imediat şi să găsim împreună o soluţie pentru a scoate România din criză! Gata cu politica! Nu se mai poate aşa. Trebuie să facem altceva. Trebuie ca politicienii să facă un pas în spate. Şi să aducem specialişti şi experţi în sănătate care să vină urgent cu un proiect prin care să reducem numărul de morţi. Avem medici foarte buni si aici in Parlament. Spectacolul politic sinistru trebuie să înceteze”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a afirmat că jjocul politic al actualei puteri „a mers prea departe”.

„Egoismul, aroganţa şi lipsa de asumare ne-au adus în această situaţie dramatică. Eu cred că ne-am certat suficient. Atunci când e nevoie de excavator să ne îngropăm morţii înseamnă că este mult prea mult. Toată această lupta politică face rău tuturor. Este o demenţă din care fiecare vrea să iasă cu cât mai multe procente. Vă cer să fiţi măcar în al 12-lea ceas bărbaţi de stat! Vă cer să fiţi alături de români în acest război cu moartea! Vă cer să trecem împreună România peste acest dezastru sanitar! Vă cer să nu rămâneţi o pată urâtă şi neagră în istoria acestei ţări”, a adăugat preşedintele social-democraţilor.

UPDATE 11:20: „UDMR nu va participa la vot. Am fi ipocriţi dacă am spune că până în septembrie am fost colegi şi cu câţiva dintre dvs. chiar colegi buni, dar pe 20 octombrie am devenit adversari şi votăm împotriva voastră. Ca să fim consecevnţi, pentru noi rămâne această soluţie - să fim prezenţi şi să nu participăm la vot şi, în acelaşi timp, să vă spunem că sunteţi aşteptaţi la dialog la căutarea unor soluţii împreună, nu separat”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul Uniunii a criticat anterior USR.

„Acum un an nu am promis conflicte interminabile, instabilitate şi haos social. (...) Dar de câteva săptămâni, majoritatea clasei politice oferă doar scandal, circ, nesiguranţă, instabilitate. Vedem argumente fără coerenţă şi logică, atitudine duplicitară şi balet politic inutil. (...) Discutăm despre un cabinet care nu are susţinere parlamentară, dar ţine morţiş să demonstreze că, de fapt, este victima celorlalţi. Aţi avut guvernarea alături de noi. Nu era o coaliţie perfectă, dar a fost o construţie poate singura posibilă acum un an de zile. (...) Aţi vut guvernarea, aţi avut o coaliţie la care aţi renunţat. V-aţi baricadat în propriile voastre certitudini. Aţi dărâmat un guvern. Azi cereţi votul foştilor aliaţi. Aţi cam rămas singuri. Aţi veţi pica acest test”, a afirmat Kelemen.

UPDATE 11:10. Alexandru Rafila s-a referit la discursul lui Dacian Cioloş în faţa plenului.

„A fost un discurs perfect, un discurs ideal, care ne duce într-o poziţie prin care noi trebuie să credem că în acest discurs sunt lucruri care ar putea să se întâmple în România. Dar avem în minte lucrurile care s-au întâmplat în trecut. Noi nu putem să mergem înainte doar pe baza unui discurs. Să vedem ce s-a întâmpla în acest an care a trecut. (...) În momentul de faţă suntem în situaţia în care avem 18.000 de cazuri de zi, peste 500 de persoane care decedează zilnic şi nu am auzit la audierile doamnei ministru niciun moment în care dânsa sau partidul din care face parte să îşi asume responsabilitatea pentru această tragedie”, a spus Rafila în Parlament.

Acesta a precizat că PSD va vota împotriva Cabinetului propus de Dacian Cioloş.

„Mă gândesc că domnul Dacian Cioloş, care doreşte să devină şeful unui Guvern de tranziţie, cum spune dânsul, a folosit acest discurs pentru a crea o responsabilitate suplimentară către parlamentari, care ar trebui să renunţe la responsabilitatea politică şi să voteze un Guvern care prin tot ceea ce a făcut prin repezentanţii săi în Guvernul precent a demonstrat că nu poate să gestioneze o astfel de situaţie. Cred că în această perioadă dacă continuăm cu aceiaşi oameni supunem poporul român unui experiment nefeicit”, a mai declarat Alexandru Rafila.

UPDATE 10:30. „Vă cer un vot pentru un guvern de criză în baza mandatului oferit de preşedintele României. Vin cu dorinţa de a încerca să oferim împreună un exemplu de responsabilitate cetăţenilor aacestei ţări. Subliniez: împreună. Indiferent de rezultatul votului, indiferent de lupta politică, rezultatele le vor fi împărţite cu cetăţenii României. Suntem într-un moment de criză profundă care nu mai poate fi negată sau ignorată”, a spus Dacian Cioloş.

El le-a cerut parlamentarilor să renunţe la discursurile politice.

„Nu sunt aici pentru a ataca pe nimeni şi nici pentru a ţine discursuri memorabile prin care să aduc anateme şi să caut vinovaţi, ci pentru a-mi asuma propria vină a superficialităţii din trecut şi pentru a-mi asuma ceea ce poate fi făcut fde acum înainte. (...) Pandemia nu e o glumă, nu e imginară şi nu e o luptă politică. (...) Suntem în mijlocul furtunii şi nu ne permitem să fim superficiali sau iresponsabili”, a adăugat Cioloş.

Pentru ca guvernul Cioloş să fie învestit, are nevoie de minim 234 de voturi. Cu excepţia parlamentarilor USR, 80 de deputaţi şi senatori, celelalte formaţiuni parlamentare au anunţat că nu vor vota în favoarea cabinetului propus de Dacian Cioloş.

------------------------------

Ştire iniţială. Marţi, toţi miniştrii au primit aviz negativ, cu excepţia lui Cătălin Drulă, propus la Transporturi. Acesta a fost respins în comisii pe procedură, apoi a primit aviz pozitiv, în aplauzele parlamentarilor prezenţi în comisie.

Premierul desemnat, Dacian Cioloş, a fost întrebat ce şanse sunt să îi fie votat Cabinetul, având în vedere rezultatele audierilor.

„Dacă parlamentarii abordează lucrurile cu responsabilitate, eu cred că putem să găsim o soluţie. Şansa e dată de votul parlamentarilor. Noi ne-am asumat responsabilitatea până la capăt. Mingea este în terenul Parlamentului şi Parlamentul va decide ce intenţionează să facă”, a răspuns premierul desemnat.

Potrivit lui Cioloş, este rândul Parlamentului să decidă ce vrea să facă cu această oportunitate, „pentru că e o oportunitate această propunere pe care noi o punem pe masa Parlamentului”.

În cazul în care va pica la vot, preşedintele Klaus Iohannis trebuie să cheme din nou la consultări partidele.

Iohannis declara marţi, în contextul celui mai negru bilanţ al pandemiei, că „orice alte teme trec în plan secund, nimic, nimic nu este mai presus de viaţă şi trebuie să facem tot ce este omeneşte posibil, chiar şi în ceasul al doisprezecelea, pentru a o proteja”.