Guvernul cumpără mașini de 1,5 milioane lei pentru transportul documentelor clasificate NATO și UE

Potrivit ordonanței de guvern, fondurile pentru achiziționarea mașinilor vor fi alocate din bugetul ORNISS pe anul 2025.

Decizia este motivată de faptul că mașinile utilizate până acum, două Volkswagen Multivan, achiziționate în 2015, au atins 200.000 km și au înregistrat defecțiuni majore, punând în pericol misiunile de curierat ale materialelor sensibile. Iar în cursul anului 2025, s-a constatat că practic acestea nu mai pot fi puse în circulație.

Autoritățile subliniază că noile vehicule sunt esențiale pentru eliminarea vulnerabilităților și pentru garantarea transportului documentelor clasificate în condiții optime de securitate.