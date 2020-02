Guvernul finanţează un nou program-pilot. „Şcoala după şcoală” va fi lansat din septembrie

„20 de milioane de euro pentru un nou program-pilot Şcoală după Şcoală începând cu luna septembrie 2020! Guvernul Orban va lansa în dezbatere publică un nou APEL pentru un proiect-pilot de tipul After-School, din bani europeni. Beneficiarii vor fi elevi care provin din zone defavorizate şi familii dezavantajate, copii care sunt expuşi riscului de abandon şcolar. Prin acest proiect fiecare elev va beneficia de o finanţare de 200 de lei pentru programe de tipul After-School”, a scris Raluca Turcan, joi, pe Facebook.

Vicepremierul a explicat şi obiectivele noului program-pilot

„Prin derularea acestui program ţintim:

- îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar;

- reducerea dificultăţilor şi discrepanţelor în însuşirea abilităţilor de scris, citit şi socotit;

- îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi crearea oportunităţilor de dezvoltarea a unor abilităţi de viaţă independentă, precum şi prevenirea neglijării copiilor;

- întoarcerea părinţilor la lucru. Proiectul va simplifica vieţile a mii de familii active”, a completat Turcan.

Ea a mai spus că scopul principal este reducerea spre zero a fenomenului abandonului şcolar.

„Ne propunem să asigurăm toate condiţiile pentru a reduce spre zero fenomenul părăsirii timpurii a şcolii în zonele vizate de proiect. Dorim ca toţi copiii să finalizeze învăţământul obligatoriu şi să aibă mai multe şanse în viaţă. Programul adaugă ani de şcoală, iar orice an în plus la educaţia unui copil înseamnă scăderea cu 8,2% a investiţiilor în sănătate, scăderea cu 8% a şomajului şi creşterea cu 9,8% a veniturilor la înaintarea în vârstă”, a explicat vicepremierul.

Raluca Turcan a adăugat că studiile internaţionale relevă că un asemenea program reduce simţitor rata abandonului şcolar.

„Acest demers este o investiţie în viitorul copiilor. Conform tuturor studiilor internaţionale, un astfel de program poate reduce simţitor rata abandonului şcolar şi poate stimula copiii care nu sunt şcolarizaţi în acest moment să se întoarcă la şcoală. După etapa de testare, vom propune un calendar de măsuri pentru generalizarea acestui program finanţat din bani de la bugetul de stat şi fonduri europene”, a conchis Turcan.

