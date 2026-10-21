Guvernul pregătește deblocarea miliardelor de euro din PNRR. Niculescu anunță trei priorități majore

Șeful Executivului a participat la preluarea mandatului de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene de către Alexandru-Mihai Ghigiu. Cu această ocazie, premierul i-a mulțumit fostului ministru Dragoș Pîslaru pentru activitatea desfășurată și pentru colaborarea din perioada de tranziție.

Niculescu a explicat că a ales să fie prezent la minister în prima zi plină de activitate a noului Guvern deoarece fondurile europene reprezintă principala sursă de finanțare a investițiilor, fără a pune presiune suplimentară asupra deficitului bugetar.

Echipă operativă pentru deblocarea fondurilor din PNRR

Premierul a anunțat că, începând din această săptămână, va fi activată o echipă operativă dedicată gestionării ultimelor două cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Închiderea PNRR fără pierderi, motiv pentru care activăm din această săptămână o echipă operativă dedicată pentru a răspunde rapid Comisiei Europene și a debloca miliardele de euro din ultimele două cereri de plată”, a transmis Niculescu, pe Facebook.

A doua prioritate vizează accelerarea absorbției fondurilor europene disponibile prin Politica de Coeziune pentru perioada 2021-2027.

În acest sens, premierul a precizat că stadiul proiectelor finanțate din aceste fonduri va fi monitorizat săptămânal.

Peste 60 de miliarde de euro, miza negocierilor pentru viitorul buget european

O altă direcție stabilită de Guvern este pregătirea și negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Potrivit premierului, negocierile reprezintă „o miză de peste 60 de miliarde de euro pentru modernizarea României în următorul deceniu”.

Niculescu a subliniat că rezultatele activității Guvernului în domeniul fondurilor europene trebuie să se reflecte în investiții concrete, nu doar în îndeplinirea procedurilor administrative.

„Succesul nostru nu se va măsura în hârtii și proceduri, ci în autostrăzi, spitale, școli finalizate și capital pentru firmele românești. Spor la treabă noii echipe!”, a transmis premierul.

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit, marți, votul de încredere al Parlamentului. Noul Cabinet, format din miniștri PSD și independenți și susținut parlamentar de PNL și UDMR, a obținut 280 voturi pentru și 58 împotrivă. Pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi.