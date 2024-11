Guvernul PSD – PNL a distribuit presei scrisoarea Guvernului ucrainean trimisă acum 9 luni care explică de ce George Simion are interdicţie în Ucraina

„Dorim să vă informăm că Serviciul de Securitate al Ucrainei a decis aplicarea unei măsuri administrative restrictive sub forma interdicţiei de călătorie în Ucraina împotriva deputatului Simion George. Decizia a fost luată pe baza informaţiilor disponibile cu privire la activităţile sistematice antiucrainene ale acestui politician, care sunt contrare intereselor naţionale ale Ucrainei şi încalcă suveranitatea şi integritatea teritorială a statului”, se arată în scrisoarea transmisă de prim-ministrul Denys Shmyhal premierului României, Marcel Ciolacu. Scrisoarea este datată 29 februarie 2024. Guvernul României a decis să o ofere presei, în campanie electorală, după 9 luni.

Partea ucraineană mai arată în scrisoare că „declaraţiile lui Simion George vizează discreditarea Ucrainei pe scena internaţională şi promovarea ideologiei unioniste care neagă legitimitatea frontierei de stat a Ucrainei. În plus, el răspândeşte naraţiuni despre presupuse încălcări ale drepturilor minorităţilor româneşti din ţara noastră”.

Anterior transmiterii documentului, premierul Marcel Ciolacu a spus, vineri seara, că în urma discuţiilor cu partea ucraineană, are acceptul să ofere presei motivul Ucrainei de a-l interzice pe George Simion, liderul AUR.

În privinţa interdicţiei lui Simion în Republica Moldova, Ciolacu a spus a discutat cu oficialii din statul vecin şi i s-a răspuns că „s-au menţinut măsurile luate acum câţiva ani, când era Dodon preşedinte”.

În privinţa Ucrainei, premierul a oferit scrisoarea-răspuns a prim-ministrului Shmyhal, care motivează interdicţia.

După ce documentul Kievului a apărut în spaţiul public, George Simion a spus că „ceea ce trebuia să fie o lebădă neagră a acestor alegeri se pare că este doar o curcă beată”.

„Credeam că regimul Iohannis din România va fi nemilos cu mine în campania pentru prezidenţiale şi va fabrica lucruri oribile, care să bulverseze opinia publică şi eu să mă minunez de cât de diabolic este. Dar stupoare, cum am mai zis, acest sistem este format din leneşi şi oameni foarte slab pregătiţi. (...) Reprezentanţii acestui sistem dinamitează instituţii de forţă ale statului român doar pentru a relansa o fumigenă deja răsuflată, care m-ar inculpa pe mine de legături cu Rusia (...) Ceea ce trebuia să fie o „lebădă neagră” a acestor alegeri se pare că este doar o curcă beată”, spune Simion pe site-ul său.

El arată că tocmai acţiunile în sprijinul românilor din Cernăuţi, din Ucraina, stau la baza interdicţiei sale în statul vecin aflat în război.

„Autorităţile ucrainene, cele invocate de trompetele şi propaganda PNL, confirmă ceea ce am tot spus: activitatea mea pro-românească, acţiunile mele în sprijinul fraţilor noştri din Cernăuţi, din Ucraina, promovarea adevărului istoric în comunităţile de români din Ucraina, acestea sunt motivele reale care au dus la interdicţia mea în Ucraina. Când am repetat în ultimele zile peste tot că nu m-am văzut şi nu am legături cu niciun serviciu străin (fie el şi rusesc, ca să fie şi pe înţelesul Antenei 3), nu m-a băgat nimeni în seamă pentru că propaganda galben-albastră a liberalilor pompează bani pe bandă rulantă în presa aservită”, a spus Simion, tot pe site-ul georgesimion.ro, după ce a văzut răspunsul Kievului la întrebarea adresată de premierul României şi lider PSD, Marcel Ciolacu.

Totul scandalul a început marţi seara, când George Simion a intrat în direct în sala unde Antena 3 CNN avea dezbatere electorală, motivând că nu a fost invitat, deşi este candidat la Preşedinţie. El a fost întrebat cum ar putea reprezenta România ca preşedinte, el fiind persona non grata în Moldova şi Ucraina. Simion a răspuns: „Mai bine ca domnul Ciolacu şi la fel de bine ca domnul Donald Trump”. Totuşi, Donald Trump nu are niciun fel de interdicţie de intra în vreun stat.

Simion a fost întrebat dacă se va retrage din cursa electorală în cazul în care imaginile în care apare cu agenţi GRU apar în spaţiul public. Simion a spus: „Cu siguranţă. Şi cer SRI să spună dacă există imagini autentice cu mine”.

În aceeaşi zi, preşedintele Comisiei de Control a SRI, Ioan Chirteş, care este din PNL, a spus că: „Sunt acuzaţii şi dovezi clare cum că unul dintre candidaţi, George Simion, a avut întâlniri cu ofiţeri GRU şi inclusiv a încercat să detruneze întâlniri paşnice, marşuri de susţinere electorale. Încă la noi nu ştim dacă George Simion a încercat să deturneze”.

Aflat atunci la Londra, premierul Marcel Ciolacu a spus că „o să cerem Serviciului Român de informaţii şi o să dea detaliile, pentru că s-a mai întâmplat un lucru foarte grav. (..) Şeful Comisiei SRI declară că el are informaţii că domnul Simion este spion rus, că a avut întâlniri cu agenţii străini. De unde ştie şeful Comisiei SRI? Presupun că n-a stat de vorbă prin Camera Deputaţiilor sau are vreo agenţie de strâns de informaţii. (..) Dânsul, crezând că este inteligent, într-o campanie electorală a spus o gogomănie cât el de mare, el reprezentând Parlamentul României şi fiind preşedintele unei comisii de control, el s-a transformat, că acele informaţii le are de la Serviciu Român de Informaţii. Ca să vedeţi gravitatea, a atras un serviciu român de informaţii în campanie electorală, lucru total nepermis într-un stat democratic. Pentru că aşa i s-a părut că e inteligent şi aşa a crezut el că va câştiga alegeri”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la Londra, despre declaraţiile lui Ioan Chirteş privind interdicţia intrării în Republica Moldova şi Ucraina a liderului AUR, George Simion.

Liderul AUR, George Simion, la fel ca şi liderul PSD, Marcel Ciolacu, şi liderul PNL, Nicolae Ciucă, sunt azi în competiţie electorală, cei trei fiind candidaţi la Preşedinţia României.