Ilie Bolojan anunță pachetul 2 de măsuri fiscale: Reforma societăților unde statul e acționar majoritar / Bolojan: Digitalizarea ANAF, o poveste fără sfârșit

Ilie Bolojan a abordat și subiectul privind pensiile magistraților în cadrul conferinței de presă.

„Avem câteva realități care nu pot fi contestate, avem o pensionare prea rapidă a magistraților, în general la 48 de ani. Din pensionările pe care le-am semnat ca președinte, majoritatea erau la 48 de ani. A treia componentă – nivelul pensiilor. Azi pensia este 80% din salariul brut, dar nu mai mult decât ultimul salariu. 80% dintr-un salariu brut e mai mult decât un salariu net. Mai există undeva ca pensia să fie egală cu ultimul salariu? Eu cred că nu. O formulare corectă este 80% din salariul net”, a menționat Bolojan.

O altă măsură preconizată și prezentată de Ilie Bolojan este descentralizarea autorizării jocurilor de noroc.

„Vom descentraliza jocurile de noroc. E nevoie ca primăria să stabilească o zonă. Poate fi tot orașul, sau doar o stradă sau doar un cartier unde pe bază de taxă specială primăria stabilește intensitatea. Comunitățile vor decide dacă au nevoie de jocuri de noroc sau nu, dacă unul sau 100. Azi nu au competență și sunt invadate orașele noastre”, a spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan anunță că „în urmă cu 10 ani, 2014-2015, ponderea cheltuielilor din veniturile curente ale statului erau 11%… Acest nivel se apropie la nivelul din Pandemie, de la 14 la 16%. Avem 20% creștere pe acest domeniu, avem cheltuieli de personal extinse de la an la an. Nimeni nu are interesul să facă economii corecte sau de performață. Nu are de ce”.

El afirmă că la anumite spitale costurile de personal depășesc 90%.

„Există o limitare de sporuri care este dată de 30%. Avem decontări fictive sau umflate în multe cazuri… Avem cheltuieli cu medicamentele scăpate de sub control. Numărul de medicamente inovative este foarte mare, sunt medicamente scumpe, și aceste medicamente inovative sunt mult mai multe decât medicamentele generice, care tratează aceleași boli”, arată el.