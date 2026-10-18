Ilie Bolojan recunoaște că votul pentru Guvernul Niculescu poate aduce pierderi PNL: „Am luat decizia corectă pentru această țară”

Ilie Bolojan a semnat duminică seara acordul cu premierul desemnat Luca Niculescu, prin care PNL votează învestitura Guvernului în schimbul unor condiții valabile până la adoptarea bugetului pe 2027.

Întrebat dacă susținerea guvernului Niculescu a fost cea mai bună decizie, în condițiile în care unii colegi au anunțat că nu vor veni la vot, Bolojan a recunoscut că alegerea are un cost.

„Ne poate aduce niște pierderi politice, pentru că, pe bună dreptate, o parte din susținătorii noștri nu sunt mulțumiți de acest lucru”, a spus premierul interimar.

Riscul alternativ, a explicat el, ar fi fost colapsul serviciilor de bază: „Cred că am luat decizia corectă pentru această țară”.

„Subliniez, este un vot de necesitate. Nu este un vot de încredere. Nu girăm acest guvern, dar România are nevoie astăzi de un guvern cu puteri depline”, a insistat Bolojan.

„Până când ambulanțele nu mai pot ajunge”

Bolojan a dat exemple concrete. „Gândiți-vă că totul este bine în România până la un accident grav de circulație, când ambulanțele nu pot ajunge pentru că li s-a terminat combustibilul”, a spus el. Același risc l-ar avea o unitate mare de primiri urgențe care nu își mai poate plăti oamenii, materialele sau consumabilele.

Fără o rectificare bugetară, susține Bolojan, mai multe servicii nu pot funcționa până la sfârșitul anului. După începerea războiului din Golf, prețurile la combustibil au crescut cu 20-30%, iar bugetele ambulanțelor și pompierilor nu mai ajung până în decembrie.

Liderul PNL a acuzat Ministerul Sănătății, condus anterior de Alexandru Rogobete, că a lăsat descoperite cheltuieli vitale.

Acordul cu Luca Niculescu: deficit de maxim 5,3%

Bolojan a explicat că acordul semnat cu premierul desemnat nu este unul politic și nici „un cec în alb”. Documentul stabilește condițiile pentru următoarele luni, până la adoptarea bugetului pe 2027: ordonanțele pentru rectificarea bugetară, pregătirea bugetului și menținerea traiectoriei fiscale. Una dintre clauze prevede ca deficitul de anul viitor să scadă la maxim 5,3%.

Întrebat cum ar putea scădea deficitul în condițiile creșterilor de pensii promise de viitorul guvern, Bolojan a spus că marja de mișcare a oricărui guvern este mică. România plătește dobânzi de peste 3% din PIB, adică circa 60 de miliarde de lei pe an, cât bugetul educației, a precizat el. „Dacă creezi așteptări care nu pot fi onorate, nu faci decât să generezi nemulțumire”, a avertizat liderul PNL.

Parlamentul votează marți, de la ora 14:00, învestitura Guvernului Niculescu.