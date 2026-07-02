Ilie Bolojan:  se va realiza un prim tronson de autostradă pentru interconectarea cu Republica Moldova

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a anunțat joi, într-o conferință de presă că a fost semnat un acord important între Guvernul României și cel al Republicii Moldova privind conectivitatea, în legătură cu infrastructura de transport strategic, care derivă din programul SAFE.

Concret, Ilie Bolojan s-a referit la conectarea la nivel de autostradă între România și Republica Moldova, mai exact coridorul de autostradă dintre Pașcani, Iași și Ungheni Republica Moldova.

„Practic acest acord clarifică aceste aspecte, inclusiv finanțarea, podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova, în zona localității Ungheni, un proiect aflat într-o stare avansată de lucru care va fi terminat în toamna acestui an. Practic, prin acest acord, din aceste programe SAFE, în afară de realizarea tronsonului pe teritorul României între Pașcani și Ungheni, se va realiza un prim tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova, până la hubul pe care îl construiesc în așa fel încât traficul atât cel rutier că și feroviar se poate fi descarcat în condiții normale”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul interimar a mai precizat că un efect al semnări acestui acord, este acela că s-a semnat joi și primul contract de construcție pe tronsonul dintre România și Republica Moldova. Este un tronson de 15 km, tronsonul 4, între Iași și Ungheni. Lucrările ar urma să înceapă, potrivit lui Ilie Bolojan după perioada de proiectare de aproximativ 6 luni de zile și să se finalizeze până în 2030.