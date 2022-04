InSecuritate. Theodor Paleologu: Putin îşi duce compatrioţii către un dezastru economic şi mai cu seamă moral

Theodor Paleologu subliniază eroismul ucrainenilor care luptă nu numai pentru libertatea şi integritatea propriei ţări, ci şi pentru noi, şi chiar pentru occidentalii care de multe ori au închis ochii la excesele lui Putin.

Preşedintele Fundaţiei Paleologu mai spune că accederea Ucrainei în UE este un obiectiv de interes naţional pentru România, nu numai pentru că ar fi un mare pas înainte în relaţia noastră cu R. Moldova, dar şi pentru că frontiera UE ar fi mai departe de graniţele noastre.

Prezentăm principalele declaraţii ale preşedintelui Fundaţiei Paleologu, Theodor Paleologu, sâmbătă, la emisiunea InSecuritate, de la Aleph News:

Theodor Paleologu: Doamne fereşte să fim într-un al treilea Război Mondial. Ştiu că unii spun deja asta, dar e bine să nu ne panicăm, să nu speriem lumea, să nu ne speriem mai mult decât e cazul. (…) Acest război este o crimă împotriva istoriei Rusiei, este o imensă catastrofă naţională pentru Rusia, Putin îi duce pe compatrioţii săi către un dezastru economic, spiritual, mai cu seamă, moral. Asta e de fapt cel mai grav, dezastrul moral.

Theodor Paleologu: Trebuie citit Putin. Pe site-ul Kremlinului sunt aproape toate textele lui, aproape toate intervenţiile lui şi trebuie citit ce spune Putin pentru că, în general, el anunţă dinainte ce face. (…) Am ţinut un curs chiar despre patologia puterii la Putin, care e un caz fascinant, e un caz de şcoală, cum o ia cineva razna pe parcursul a două zeci şi ceva de ani. (…)

“Putin vrea ca republicile autoproclamate să aibă drept de veto pe orice”

Theodor Paleologu: Interesul pentru Rusia este la cote maxime. La cursul despre ideologia lui Putin am avut 100 de înscrişi. Normal, lumea vrea să afle. Şi cel despre Soljeniţîn pentru că multă lume care nu a citit suficient Soljeniţîn îl acuză pentru derivele lui Putin. Unii spun că Soljeniţîn e inspiratorul lui Putin. Nimic mai fals. Nu e adevărat. Ce se poate spune este că, într-adevăr, Putin a preluat nişte teme soljeniţiene, dar le-a distorsionat complet. Să vă spun un lucru. Soljeniţîn e un critic foarte acerb al expansionismului rus, al panslavismului. A spus negru pe alb, şi nu o dată, de multe ori, că este un critic al expansionismului, că expansionismul a fost un blestem în istoria Rusiei şi o sursă de subdezvoltare pentru Rusia, ceea ce se confirmă şi acum. Rusia pierde enorm din acest război absurd.

Theodor Paleologu: Putin asta vrea în cazul Ucrainei, ca acele două republici, controlate de GRU, create de GRU, sunt aceiaşi ofiţeri GRU care au creat conflictul din Transnistria, aceiaşi oameni care au aplicat ce au învăţat în Transnistria în Donbas. El ar vrea ca acele republici autoproclamate să aibă drept de veto pe orice. Cum ar putea să accepte aşa ceva orice preşedinte al Ucrainei?

Theodor Paleologu: Cu toţii am avut tendinţa să ignorăm anumite lucruri, de pildă lucruri groaznice care s-au întîmplat în Rusia sau în Cecenia saU, mă refer la ţări occidentale, care au preferat combinaţii favorabile pe plan bilateral. Germania , Italia, Ungaria. Din păcate, atitudinea Ungariei este foarte deranjantă şi e percepută ca atare peste tot în Europa. Trebuie să recunosc că Viktor Orban este un performer politic incredibil, a reuşit din nou să fie ales, un cameleon foarte abil, care simte dincotro bate vântul, dar cred că şi lui i s-a urcat la cap. Tare mă tem că şi în cazul lui e vorba despre o patologie a puterii şi nu e bine să stea cineva prea multă vreme la putere, se deranjează la mansardă.

“Nu exista niciun risc ca Ucraina să devină membră a NATO”

Theodor Paleologu: Contrar a ceeea ce spune Putin, America, UE a fost foarte prietenoasă faţă de Rusia, în mod constant. Adevărul este fix pe dos din ce spune Putin. Au acordat ajutoare, au închis ochii la anumite lucruri, au căutat mereu să aibă relaţii bune. Barak Obama a venit cu idea de resetare a relaţiilor cu Rusia, să uităm, mă rog, neînţelegerile din ultimii ani. Bunăvoinţă a existat, în mod constant, din partea SUA, a ţărilor din UE. Deci nu e adevărat ce spune Putin. În afară de asta, nu exista niciun risc ca Ucraina să devină membră a NATO pentru că erau cel puţin două state importante în NATO care se opuneau – Franţa şi Germania, cum s-a văzut foarte clar la Bucureşti în 2008. Franţa şi Germania au spus NU. Păi nu ai cum să intri în NATO atâta vreme cât regula de bază a Alianţei Nord-Atlantice este unanimitatea. Nu exista niciun risc ca Ucraina să devină membră NATO. E un pretext, o pură minciună, nimic adevărat în toată povestea asta şi acum putem vedea că ucrainenii au dreptate să vrea în NATO pentru că dacă nu eşti în NATO vine Putin şi te face zob, îţi face ţara praf.

Theodor Paleologu: Noi suntem prea mici ca să fim neutri. Bun, o să mi se spună Elveţia, dar cazul Elveţiei e special, că acolo există un consens general să lase Elveţia în pace. Danemarca era neutră în 1940. A durat câteva ore să fie ocupată de Germania. Da, suntem prea mici ca să fim neutri. Asta e o primă observaţie. A doua observaţie legată de Samuel Huntington. Era un mare profesor, un om extraordinar. În cartea sa el emite o serie de erori factuale, lucruri pe care nu le ştia bine. Însă nu era cazul să ne burzuluim aşa. A făcut omul nişte greşeli, nu a citit bine ce trebuia. El nu era specialist de relaţii internaţionale. El era unul dintre cei mai mari specialişti de politică americană.

“Legea ucraineană a educaţiei trebuie modificată”

Theodor Paleologu: E adevărat că legea ucraineană a educaţiei trebuie modificată şi vom obţine acest lucru, sunt convins, oarecum şi ca recunoaştere a patriotismului ucrainean de care au dat dovadă români din Ucraina pentru că ei nu sunt dezertori şi trădători faţă de Ucraina. Românii etnici din Ucraina sunt cetăţeni ucraineni s-au comportat loial faţă de Ucraina. Lucrul acesta este foarte important şi sunt nişte iresponsabili, nişte antiromâni cei care incită pe românii din Ucraina să se revolte împotriva statului ucrainean. Aaa, să-şi ceară drepturile culturale şi de educaţie, categoric da, şi trebuie sprijiniţi în acest sens, dar nu în sensul lipsei de loialitate faţă de statul ucrainean. Ar fi complet iresponsabil aşa ceva. Sigur că există fricţiuni, evident că da, să nu uităm totuşi că teritoriile respective au ajuns în Ucraina ca rezultat al politicii sovietice. Pactul Ribbentrop-Molotov a dus la respectivul rezultat.

Theodor Paleologu: Şi să nu uităm un lucru. Acum câţiva ani, în 2019, Putin a mai scris un articol despre Pactul Ribbentrop-Molotov. Eu citesc ce scrie preşedintele Putin. Şi justifică Tratatul Ribbentrop-Molotov, că Stalin a făcut bine ce a făcut. Că de vină sunt Chamberlain şi Daladier pentru că au participat la conferinţa de la Munchen în 1938 şi că Stalin a făcut foarte bine să semneze pactul cu Hitler.

“Avem tot interesul ca Ucraina să rămână un stat suveran”

Theodor Paleologu: Da, într-un fel ei se luptă şi pentru noi. Indirect, evident, pentru că apără libertatea în faţa unei tiranii. Asta evident că ne priveşte. Noi avem tot interesul ca Ucraina să rămână un stat suveran, să-i fie respectată integritatea teritorială, deci da, indirect luptă şi pentru noi, pentru polonezi, pentru ţările baltice şi încă şi mai indirect chiar şi pentru Franţa, Germania, Italia, şamd. În asta e foarte mult adevăr, aş zice. Pe de altă parte, ca analist al oratoriei trebuie să spun că Zelenski este extraordinar, un comunicator nemaipomenit. Chiar dacă nu are întotdeauna dreptate, trebuie să-l înţelegem. Ţara lui este devastată. Dvs. nu aţi ţipa de durere? Noi nu suntem în situaţia asta să ne fie distruse casele, să ne fie violate femei, să fie omorâţi copii. Este o dramă îngrozitoare. Cum să nu fie mai patetic? Cei care îi reproşează lucrul acesta sunt neruşinaţi, au şoricul foarte gros. Nu înseamnă că facem tot ce vrea el. Cine nu spune că nu a făcut nimic să ajungă la un compromis e agent putinist, poate dându-şi seama, poate nedându-şi seama. O bazaconie toată povestea asta.

Theodor Paleologu: În 2014, Putin a ocupat o parte din Ucraina. Şi să ne aducem aminte de tot ce s-a întâmplat atunci, cum a încercat să-l cumpere pe Ianukovici, Ianukovici care a renunţat la acordul de asociere cu UE şi se angajase că va face acest lucru şi apoi represiunea sălbatică din februarie 2014, când a văzut că Ianukovici nu vrea să-şi masacreze propriul popor. Ianukovici e un mizerabil, un corupt, un ticălos, un trădător în fond, dar nici atât de ticălos încât să-şi masacreze conaţionalii pentru că aşa vrea Putin. Putin a fost foarte dezamăgit că Ianukovici nu a recurs la o represiune masivă. După care a urmat ocuparea Crimeei, cele două republici autonome şi a încercat şi în Odesa, a încercat şi în Mariupol. E existat o tentativă de preluare a ceea ce se numea pe vremea ţarismului Nova Rossia, noua Rusie.

“Ar trebui să fim mai numeroşi la proteste în faţa Ambasadei ruse”

Theodor Paleologu: Cred că ar trebui să fim mai numeroşi la proteste în faţa Ambasadei ruse. Eu am fost o singură dată şi mă tem că am ajuns cam târziu pentru era cam puţină lume, dar şi asta e important. Din păcate stăm foarte prost la capitolul ăsta. Aţi văzut la Berlin, la Praga. Nu trebuie să fie mesaje anti-ruseşti, asta e o mare greşeală. Noi nu trebuie să înjurăm Rusia, ci trebuie să spunem prin sloganele pe care le spunem, opoziţia faţă de război, opoziţia faţă de tirania lui Putin, opoziţia faţă de o adevărată crimă împotriva istoriei ruse. O crimă evident, totodată, împotriva poporului ucrainean. Nu cred că mesajele rusofobe ajută cu ceva, dimpotrivă, întărâtă fără rost. De aia nici nu cred că tebuie schimbat numele şoselei Kiseleff, dimpotrivă. Trebuie să spunem că Rusia lui Kiseleff nu este Rusia kaghebistului Putin şi a stalinistului Kuzmin.

“Avem un interes naţional în a vedea Ucraina parte din UE”

Theodor Paleologu: Cred că e o chestiune şi de interes al României ca Ucraina să intre în UE. Avem tot interesul pentru că asta ar fi un mare pas înainte şi în relaţia noastră cu R. Moldova. Ar fi un enorm pas înainte. Iarăşi îi vedem pe aceşti pseudonaţionalişti care tot vorbesc de unirea noastră cu R. Moldova, dar incită la ură faţă de Ucraina, ceea ce este sinistru. De fapt ei fac jocurile celor pe care pretind că îi combat. Deci noi avem un interes naţional în a vedea Ucraina parte din UE pentru că repet, are un impact asupra R. Moldova şi în plus avem interesul să nu fim noi ţară limitrofă, să avem tot interesul ca frontierele UE să fie mai departe de graniţele noastre. Deci noi avem tot interesul în această extindere. Evident că nu e simplă, nu e ceva care se improvizează de pe o zi pe alta.

“Rusia a rupt deja teritorii din Ucraina şi acele teritorii trebuie restituite”

Theodor Paleologu: Armata rusă a renunţat la asaltul asupra Kievului. A fost un eşec, au făcut suficiente distrugeri, dar se pare că au renunţat la planul de a mai cuceri Kievul. Rusia a rupt deja teritorii din Ucraina şi acele teritorii trebuie restituite. Nu are Rusia niciun fel de drept asupra acelor teritorii. Ele trebuie restituite şi poziţia comunităţii internaţionale trebuie să fie asta: frontierele trebuie respectate. Există un acord, semnat în anii 70 la Helsinki, Rusia a încălcat legea internaţională şi e un precedent foarte grav pentru că orice stat care are bombe nucleare îşi poate permite să modifice frontierele după cum pofteşte. E adevărat, istoric vorbind, Crimeea nu are foarte multă legătură cu Ucraina. Cei care se consideră ucraineni sunt puţini şi e adevărat că există o amprentă culturală rusească importantă încă din secolul 18. Şi tătărească. Asta nu înseamnă să ocupi un teritoriu în felul în care a făcut-o Rusia în 2014.

Theodor Paleologu: Trebuie să terminăm cu asemenea discuţii despre istorie pentru că şi ungurii poate să spună că Oradea este oraş unguresc. Da, amprenta culturală asupra oraşului Oradea este maghiară, dar ăsta nu-i un motiv să revendice Oradea. Dacă Viktor Orban îşi face asemenea planuri e bun de trimis la spitalul de nebuni.

Theodor Paleologu: Trebuie să fim precauţi pe viitor în privinţa unor cai troieni. Cum este Serbia de pildă. Serbia în momentul de faţă cred că trebuie pusă on hold pe orice fel de discuţie legată de NATO sau de UE. Până se mai potolesc. Când o să aibă un alt preşedinte, o altă direcţie politică.

„Putin şi-a scurtat timpul la putere”

Theodor Paleologu: E foarte grav şi iarăşi vedem enorma diferenţă între SUA şi Rusia. Că americanii au făcut greşelile lor, e altă chestiune. Dar SUA nu ameninţat niciodată cu folosirea unor arme de acest gen, arme nucleare, chimice, biologice, niciodată nu s-a pus o asemenea problemă. Avem o enormă diferenţă. E vorba de un tiran care pentru a-şi salva poziţia e capabil de orice şi ameninţă cu orice. Simpla ameninţare cu arma nucleară este o nebunie. Este pur şi simplu demenţă curată să ameninţi cu arma nucleară când tu de fapt distrugi o ţară, devastezi o ţară. Pur şi simplu Ucraina e devastată, sunt oraşe întregi făcute zob. Din Mariupol nu ştiu ce a mai rămas în picioare acolo. Simplu fapt că ei vor arma nucleară într-un conflict în care el este agresorul este absolut ceva incalificabil. Nu ştiu exact ce se va întâmpla în continuare pentru că nu sunt profet, însă tind să cred că Putin şi-a scurtat timpul la putere. Este o asemenea catastrofă, un asemenea eşec încât practic bilanţul lui devine unul dezastruos.