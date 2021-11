Întâlnirea dintre Nicuşor Dan şi Florin Cîţu a fost mutată la sediul PNL

„Ne-a chemat dl. prim-ministru, că avea o discuţie aici. Nu am în momentul ăsta (certificat verde - n.r.), dar nu ăsta a fost motivul pentru care am venit aici. Am ajuns acolo şi mi s-a comunicat să vin aici”, spune Nicuşor Dan, după ce în spaţiul public au apărut informaţii că întâlnirea premierului cu primarul general al Capitalei şi cu primarul Sectorului 6 s-ar fi mutat de la Palatul Victoria la sediul PNL pentru că Nicuşor Dan nu a fost lăsat să între în clădirea Guvernului pentru că nu deţinea actul medical.

Nicuşor Dan spune că se va vaccina împotriva COVID-19.

El evită să răspundă clar dacă e de acord cu introducerea obligativităţii certificatului verde în instituţiile publice.

„Este o decizie pe care o ia Parlamentul în urma numeroaselor discuţii. Este o dezbatere care are loc în tote statele europene, o dezbatere complicată, cu aspecte constituţională”, spune primarul general al Capitalei.