Internare „patriotică”. Liviu Dragnea spune că a stat într-un spital cu „capital 100% românesc”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că spitalul unde a fost internat, „românesc, cu capital 100% românesc”, i-a fost recomandat de medicul său. „Eu urmez medicul şi nu are legătură că este spital privat sau de stat”, a mai spus liderul social-democrat.

„În legătură cu comunicarea, poate greşesc sau nu, habar nu am, dar nu cred că şi nici nu am vrut să fac din asta un caz naţional. O consider o chestiune, totuşi, personală. Un alt motiv a fost că nu am vrut să tulbur activitatea spitalului de acolo. În legătură cu spitalul privat, în primul rând e un spital românesc, cu capital 100% românesc. Eu aş recomanda tuturor să facă la fel, eu urmez medicul”, a declarat Liviu Dragnea.

El a mai spus că spitalul i-a fost recomandat de ”doctorul Catană”, un medic pe care îl ştie de mult.

„Un medic pe care îl ştiu demult, un medic care a reuşit o intervenţie foarte complicată la Irina, şi pentru care îi mulţumesc acum şi public şi acolo mi-a zis să merg. Suntem în contact permanent. Nu are legătură că este spital privat sau de stat. Am urmat şi întotdeauna voi urma medicul. E vorba de doctorul Catană. Respect medicii şi cadrele din Spitalul Militar, dar când eram în Teleorman, cu toate că puteam să merg la orice medic, aveam doi medici la care mergeam în permanenţă şi aici la fel”, a mai spus Dragnea.

Preşedintele PSD a anunţat, luni, la Parlament înaintea de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD la care participă, că nu doreşte deloc să se opereze, precizând că asta este decizia lui.

Întrebat de jurnalişti înaintea reuniunii CExN cât mai amână operaţia, Liviu Dragnea a răspuns: „Eu vreau să nu o fac. Da (să nu o facă deloc -n.r.). Este decizia mea".

Liviu Dragnea a început să acuze dureri de spate în special după discursul de la Târgovişte. Liderul social-democrat are o dublă hernie şi probleme cervicale. Dragnea s-a internat duminică, iar joi s-a externat. Sâmbătă seara, însă, el a fost internat din nou pentru câteva ore, când i s-au administrat infiltraţii.

