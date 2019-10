Theodor Paleologu a declarat, joi, la emisiunea “Gândurile lui Cristoiu”, că îl invită pe preşedintele României, Klaus Iohannis, la o dezbatere şi în limba germană, chiar dacă este convins “că acesta nu e mai deştept în germană”.

Prezidenţiabilul PMP, Theodor Paleologu, i-a lansat o invitaţie preşedintelui Iohannis pentru o dezbatere în limba germană.

“Dacă îl avantajează vorbim şi în germană”, a declarat acesta, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu de joi seara.

Totodată candidatul la alegerile prezidenţiale din partea Partidului Mişcarea Populară a discutat şi despre lipsa de implicare în plan extern a actualui preşedinte.

“Să ştiţi că Iohannis nu e mai activ pe plan internaţional decât pe plan intern, e acelaşi om. Să nu credeţi că el e altfel în germană decât în română. E la fel. La fel este şi la Bruxelles sau în altă parte. Mă rog, eu mă bucur când îl văd în pozele de grup, că e mai înalt decât ceilalţi, face plăcere, dar dincolo de asta nu-i un om activ în cadrul Uniunii Europene”, a afirmat Theodor Paleologu.

În ceea ce o priveşte pe Viorica Dăncilă, Theodor Paleologu a afirmat că aceasta nu e deloc împăciuitoare, ci e chiar conflictuală. “Uitaţi-vă la doamna Dăncilă, nu vrea să înţeleagă nimic, a propus-o pe Rovana Plumb, era evident că urma să fie un dezastru după aia a continuat cu Dan Nica, e incredibil, nimic nu învaţă doamna Dăncilă, nu vrea să audă nimic, nu ascultă nimic, e extraordinar de rigidă şi nu e deloc neconflictuală, e, dimpotrivă, ultra conflictuală şi încăpăţânată şi nimic nu vrea să audă”, a mai spus acesta.

Theodor Paleologu consideră că e nevoie de o reformă profundă a Constituţiei, deoarece există multe incoerenţe. „Constituţia are mai multe bube. E incoerentă mai exact. Ea a fost copiată după Constituţia franceză, dar copiată cu greşeli. Şi are probleme de logică, de logică constituţională. Eu îmi doresc, vreau, propun o reformă radicală a Constituţiei. Poate chiar ar fi cazul să nu vorbesc de o reformă, ci de o schimbare radicală de regim politic, de Constituţie”.

Candidatul PMP la prezidenţiale spune despre el că este “ un om de dreapta asumat” şi că nu este membru de partid pentru că nu îi place “disciplina de partid” .

“PMP este un partid unionist ceea ce îmi place, dar nu sunt membru. Nu sunt membru nu că aş respinge în vreun fel apartenenţa asta, vă amintesc că am fost în 2014 în PMP, dar am plecat rapid că nu mi-a convenit. Şi mai e un lucru, e vorba pur şi simplu de ce haină ţi se potriveşte. Eu sunt un tip foarte independent, spun ce gândesc, nu-mi plac şedinţele, mă obosesc şedinţele, nu-mi place disciplina de partid, nu zic că nu e importantă, dar nu-mi place mie, aşa sunt eu mai rebel”.

Redăm interviul integral cu Theodor Paleologu:

Monica Mihai: Bine v-am găsit la o ediţie specială a emisiunii “Gândurile lui Cristoiu”, alături de mine şi de domnul Cristoiu îl avem invitat pe candidatul PMP la prezidenţiale domnul Theodor Paleologu.

Theodor Paleologu: Bună seara, mulţumesc pentru invitaţie.

Monica Mihai: Bine v-am găsit, domnul Paleologu, şi bineînţeles analistul politic Ion Cristoiu, domnule Cristoiu, bine v-am găsit şi în această seară la interviurile pe care le-am demarat cu cei care candidează pentru cea mai înaltă funcţie în stat la alegerile prezidenţiale. Domnule Paleologu, este o întrebare pe care o adresăm în această perioadă invitaţilor noştri, arzătoare, vorbim despre moţiunea de cenzură. Cum vă poziţionaţi dumneavoastră şi partidul pe care îl reprezentaţi la această moţiune de cenzură care înţelegem că se va vota săptămâna viitoare joi?

Paleologu: Eu sper din toată inima ca moţiunea să treacă

Theodor Paleologu: Păi cum să mă poziţionez, eu sunt în afara Parlamentului, eu n-am ce să mă poziţionez. Partidul Mişcarea Populară va vota moţiunea, a semnat moţiunea, acum să vedem dacă moţiunea va trece. Eu sper din toată inima să treacă această moţiune.

Ion Cristoiu: Bun. Ştiu, dar eu nu vreau să rămânem la dacă va trece. Trece.

Monica Mihai: Calculele arată că de data aceasta va trece.

Ion Cristoiu: Acum nu ştiu dacă să mă adresez candidatului sau analistului politic.

Theodor Paleologu: Nu, candidatului.

Paleologu: Iohannis are un bilanţ mediocru. A lăsat instituţia prezidenţială aproape golită de conţinut

Ion Cristoiu: Bun, candidat. Spuneţi-mi dacă aţi fi preşedinte care din formulele post-moţiune va...

Theodor Paleologu: Vreau să o iau puţin mai de dinainte. Eu cred că dacă aş fi fost în locul domnului Iohannis, nu aş fi ajuns în situaţia asta pentru că el a creat situaţia asta. El a manevrat atât de inteligent în primii doi ani, încât PSD a câştigat cu 46% în 2016, iar apoi a numit-o pe doamna Dăncilă făcându-şi un plan că în felul ăsta îngroapă PSD-ul. Partea proastă e că îngroapă şi ţara odată cu PSD-ul şi el a numit-o pe doamna Dăncilă. Repet, făcându-şi un plan personal că în felul ăsta îşi asigură realegerea ca preşedinte. Deci trebuie spuse lucrurile astea dintru început, da, pentru că e vorba de bilanţul domnului Iohannis ca preşedinte. Un bilanţ, după mine, foarte mediocru. Acum, ce-i de făcut de acum încolo, asta-i problema. Mai e un alt aspect, domnul preşedinte Iohannis a lăsat ca instituţia prezidenţială să fie aproape golită de conţinut. A asistat pasiv la această degradare a funcţiei prezidenţiale. Şi acum e cam greu, dintr-o dată a început să citească Constituţia şi să îşi dea seama că are unele atribuţii pe care nu le cunoştea până acum. Greu de spus ce să faci în continuare. Sunt mai multe variante, variante de guvern minoritar PNL, varianta unui prim-ministru fără afiliere partizană, sunt mai multe variante care se discută, dar ce o să fac eu o să vă spun după 25 noiembrie.

Ion Cristoiu: De ce toate calculele de până acum că domnul Klaus Iohannis nu ar fi favorizat de această moţiune de cenzură? De ce? E limpede că e de acord.

Theodor Paleologu: De acord cu ce?

Ion Cristoiu: Cu moţiunea asta de cenzură. Ce l-a apucat acuma, că putea să depună PNL-ul moţiune după alegeri? Ca să vrem să înţelegem.

Theodor Paleologu: Nu-mi dau seama, au fost alte moţiuni în trecut care mi-au dat impresia unei gesticulaţii, adică hai să ne facem că depunem moţiune de cenzură dar fără dorinţa reală de a înlocui guvernul Dăncilă. Acuma, mă rog, după toate calculele moţiunea ar trebui să treacă, dar să vedem, să nu ne trezim că absentează strategic unii parlamentari, sper să nu se întâmple lucrul ăsta, dar cine ştie.

Monica Mihai: Este suficient un număr de patru voturi să nu existe şi atunci moţiunea nu va trece pentru că este la firul ierbii 237 de voturi.

Theodor Paleologu: Exact, e foarte, foarte strâns într-adevăr.

Ion Cristoiu: Încă nu mi-am dat seama ce situaţie aveţi dumneavoastră în raport cu PMP-ul. Adică sunteţi, ca şi Diaconu, independent sprijinit de..?

Theodor Paleologu: Staţi puţin, independent ... Eu sunt un om de dreapta, Partidul Mişcarea Populară face parte din Partidul Popular European, eu îmi asum această identitate doctrinară nu bag în buzunar, am fost şi membru în partidul de dreapta francez UMP, Union for a Popular Movement, şi Republican, partidul lui Sarkozy, am votat CDU în Germania, eu sunt de acolo, adică eu nu pretind că sunt un politician din ăsta post-ideologic. Nu.

Sunt un om de dreapta asumat, PMP are această identitate, plus e un partid unionist ceea ce îmi place, dar nu sunt membru. Nu sunt membru nu că aş respinge în vreun fel apartenenţa asta, vă amintesc că am fost în 2014 în PMP dar am plecat rapid că nu mi-a convenit. Şi mai e un lucru, e vorba pur şi simplu de ce haină ţi se potriveşte. Cred că noi suntem cam la fel, dumneavoastră ce purtaţi 25 sau 26 ceva genul ăsta, de ce, pentru că suntem oleacă mai rubiconzi. Alţii de aceeaşi înălţime cu noi poartă 50 sau 52. Ce vreau să spun cu asta, că haina de om de partid nu mi se potriveşte, prin structura mea, nu sunt un om de partid. Respect oamenii de partid, îmi place de exemplu foarte mult Eugen Tomac, m-am înţeles întotdeauna cu el. El e un om de partid, în sensul bun al cuvântului, nu dispreţuiesc lucrul ăsta, dar eu nu sunt aşa, eu sunt un tip foarte independent, spun ce gândesc, nu-mi plac şedinţele, mă obosesc şedinţele, nu-mi place disciplina de partid, nu zic că nu e importantă, dar nu-mi place mie, aşa sunt eu mai rebel.

Monica Mihai: Spuneaţi dumneavoastră că vă plac chiar oamenii care sunt daţi afară din partid pentru că asta înseamnă...

Theodor Paleologu: Eu am reuşit lucrul ăsta, cine m-a depăşit este Cristi Preda, da, a reuşit să fie dat afară...

Monica Mihai: De două ori.

Theodor Paleologu: De două ori, deci scorul e 2 la 1 între noi doi. De altfel Cristi Preda chiar ţine astăzi un curs la Casa Paleologu de introducere în ştiinţa politică, e un prieten pe care îl apreciez foarte mult.

Ion Cristoiu: Ştim foarte puţine lucruri despre... şi eu sunt curios, aşa, personal, ce e aia Casa Paleologu, ce e, o afacere?

Theodor Paleologu: Este o fundaţie, sunt antreprenor social cum se numeşte acum.

Ion Cristoiu: Ce e aia?

Theodor Paleologu: Dau burse.

Ion Cristoiu: Am înţeles din interior că chiar are profit.

Theodor Paleologu: Oh, categoric, foarte bine merge.

Ion Cristoiu: Păi povestiţi-ne, daţi-ne soluţia şi nouă.

Theodor Paleologu: Am avut în şapte ani aproape 6.000 de cursanţi, cursanţi unici, vă văd foarte mirat.

Ion Cristoiu: Păi nu, că îmi fac şi eu una...

Theodor Paleologu: Şi fac cursuri de toate, retorică, filosofie. Să ştiţi că cu Platon şi Aristotel, Kant, Hegel se câştigă foarte bine, există interes pentru aşa ceva. Cursurile despre Homer, rup cu Homer şi cu Platon şi cu Plutarh.

Ion Cristoiu: Aveţi o casă da?

Theodor Paleologu: Am o casă pe care a construit-o bunicul meu în 1931, din păcate nu este cea din strada Paleologu, care venise şi Eminescu şi Cantacuzino.

Ion Cristoiu: Nu vă critic pentru asta. Spuneţi-ne ce aveţi acolo, o sală de curs, povestiţi-ne.

Theodor Paleologu: Da. E o casă măricică, cubistă, burgheză, din anii 30 şi în salon fac cursuri.

Ion Cristoiu: Câţi încap?

Theodor Paleologu: Încap 25, 26 uneori chiar 30, dacă stau ceva mai înghesuiţi, în general avem cam douăzeci şi ceva de cursanţi. Astăzi sunt mulţi, la Cristi Preda sunt 25 dacă nu mă înşel.

Ion Cristoiu: Ah, nu predaţi numai dumneavoastră.

Theodor Paleologu: Predau şi alţii. Acuma, în campanie, din păcate am predat foarte puţin, nu prea mai am timp, regret lucrul ăsta foarte mult. Acum o săptămână şi ceva, am ţinut un curs despre Homer, despre Iliada ca manual de leadership, şi a fost foarte multă lume, au fost 70 de cursanţi.

Ion Cristoiu: Şi pentru ei care e afacerea?

Theodor Paleologu: Pentru cine?

Ion Cristoiu: Pentru cursanţi?

Theodor Paleologu: Nu ştiu dacă aţi prins în anii 90, la începutul anilor 90 era o publicitate pentru ciocolata Lindt. ”Un moment de finesse dans un monde de brutes” - Un moment de fineţe într-o lume de brute. E, e un moment de fineţe, oamenii au nevoie...

Ion Cristoiu: Păi şi cine sunt oamenii ăia, domnul Paleologu?

Theodor Paleologu: Cine sunt cursanţii? Păi sunt oameni să spunem între 25 şi 50 de ani, cei mai mulţi, cam 85% au acest profil şi sunt de toate. Avocaţi, procurori, judecători, medici, IT-işti, programatori, antreprenori, funcţionari, am avut şi un comisar de poliţie, tot felul de lume foarte interesantă.

Ion Cristoiu: Şi ei plătesc ca să vă audă pe dumneavoastră?

Theodor Paleologu: Şi ei plătesc. Avem şi elevi, elevilor şi studenţilor le dăm burse şi mai dau burse şi pensionarilor, că ţin foarte mult să avem şi pensionari printre noi.

Ion Cristoiu: Ei plătesc să vă audă pe dumneavoastră să vă audă vorbind de Homer?

Theodor Paleologu: Da, exact.

Ion Cristoiu: Eu leşin, eu n-am auzit aşa ceva.

Theodor Paleologu: Să ştiţi că Homer rupe, rupe, nu aşa.

Monica Mihai: Şi cum se transpune Homer în viaţa de preşedinte?

Theodor Paleologu: Mă ajută, mă ajută, oh, ajută enorm de mult. Hai să-l luăm pe Agamemnon. De ce este Agamemnon un lider extraordinar? Pentru că şi-a ales foarte bine consilierii, pe Nestor şi pe Ulise, îi ascultă, când face o greşeală recunoaşte şi încearcă apoi să o repare, pentru mine Agamemnon este un conducător extraordinar pentru că are ceea ce numeşte Goleman în cartea lui despre leadership focus. Are un scop, e focusat asupra unui scop colectiv şi face totul ca să atingă scopul respectiv.

Monica Mihai: Adică ce spuneţi dumneavoastră este că vă veţi înconjura de o echipă foarte bună.

Theodor Paleologu: O să mă înconjor numai de Nestori şi Ulise.

Monica Mihai: Şi aveţi deja această echipă pregătită?

Theodor Paleologu: Am deja o listă consistentă, dar nu vreau să o fac publică până nu trec de 10 procente.

