Interviurile lui Cristoiu. Diana Şoşoacă: M-aş simţi mai în largul meu dacă vizitez un client la închisoare decât să ajung la Cotroceni

Diana Şoşoacă, avocat şi viitor senator AUR în Parlamentul României, a vorbit duminică, la Interviurile lui Cristoiu, despre familie, funcţia deţinută în Guvern, plecarea în Canada, activitatea sa de avocat, mai ales în timpul pandemiei, dar şi despre participarea la consultările de la Cotroceni cu preşedintele Iohannis, pe care le-a prezentat ca un adevărat reporter.

Diana Şoşoacă, despre familie: Iovanovici este numele meu de fată. Sunt macedoneancă din Skopie. Noi suntem din Macedonia. Deci jumătate din mine se trage din Skopie. Bunicii mei paterni de acolo vin. Bunicii paterni împreună cu toată familia au fugit aici în România. Şoşoacă este numele soţului meu. Nu mă deranjează, să ştiţi. Am mai văzut un termen, al unui domn care nu mai e ziarist în ultima vreme. A inventat şoşochează. Mă bucur din suflet că am reuşit să mai introduc un termen în dicţionarul român. Mama, Alice Florescu Bleotu, este un reputat medic ginecolog, care a militat întotdeauna pentru ţară şi pentru popor. Noi avem în familie, ca să zic aşa, eroi. Bunicul meu a luptat în al Doilea Război Mondial, la Cotul Donului. Un om care a iubit ţara enorm de mult. Am o mătuşă care a fost închisă pentru că a luptat împotriva regimului comunist.

Diana Şoşoacă, despre plecarea în Canada: Am stat în Canada o lună şi jumătate. Chiar am avut posibilitatea să mă angajez la Ministerul Justiţiei de acolo, însă n-am putut. Am venit acasă de de dor (...) Nu am fost niciodată în Rusia. Mi-ar fi plăcut să merg să vizitez palatele, dar uite că nu a fost să fie. N-am nicio legătură cu Rusia. În Canada am fost la prietena mea. Au fost nişte posibilităţi, dar le-am refuzat. Chiar lucram atunci în Departamentul de Comerţ Exterior, unde fusese schimbarea aceea, când câştigase PDL-ul. Eu eram pe cabinetul ministrului. Şi am plecat un timp pentru că erau acele discuţii cine rămâne, cine nu rămâne. Eu oricum aveam profesia mea de avocat, nu mă interesa. Nu am vrut să particip la acele discuţii interminabile şi mi-am luat un concediu fără plată şi am plecat o lună şi jumătate la prietena mea în Canada.

Diana Şoşoacă, despre plecarea din Guvern: Sunt un om care privesc în viitor din punct de vedere juridic. Îi cunosc cum acţionează. Totuşi eu am lucrat doi ani şi ceva în Guvernul României. Am ales să plec pentru că eu nu am putut să mă pliez pe sistemul lor: dolce far niente şi să ni se comande şi noi să respectăm ordinele lor. Eu nu pot să funcţionez aşa, îmi pare foarte rău.

Diana Şoşoacă, despre cum a intrat Iisus în Ierusalim şi opulenţa de azi a capilor Bisericii: Ne aducem aminte cum a intrat, da? Călare pe un măgar, într-un strai simplu şi desculţ. Tot ceea ce vedem acum, la o parte, să fim serioşi că nu toţi sunt, acea opulenţă cu obiecte aurite, cu tot felul de îmbrăcăminţi care ies foarte mult în evidenţă, cu acele maşini de lux nu se potrivesc cu ideologia creştin-ortodoxă. Mi se pare că excede enorm de mult planul uman pe care îl aduce creştinismul, ortodoxia. Există o discrepanţă foarte mare între aceşti conducători ai Bisericii, unii, şi preoţii din parohii care au o viaţă foarte grea.

Diana Şoşoacă despre restricţiile din pandemie şi efectele lor: Şi să ştiţi că se fac cercetări de către psihologi, eu colaborez cu foarte mulţi, şi într-adevăr, vom avea grave sechele mai ales asupra copiilor. Şi adulţii sunt foarte afectaţi. E cum să nu reacţionezi aşa, să nu strigi din toţi rărunchii când vezi că ai o putere dictatorială. Pentru mine şi pentru mulţi avocaţi este un regim bolşevico-stalinist. Au avut momente când au fost de tip fascist. Şi nu am spus-o numai eu.

Diana Şoşoacă despre sprijinul primit de la instituţiile statului: Am spus foarte clar că le mulţumesc tuturor acelor oameni care lucrează în instituţiile statului şi, vezi Doamne, sunt încadraţi partidelor de la putere, care au înţeles însemnătatea momentului, pericolul, şi mi-au dat nişte răspunsuri favorabile cu care eu am putut să merg şi în instanţă, care ne-au ajutat şi au mai sensibilizat un pic puterea şi au mai lăsat laţul ăsta al măsurilor foarte abuzive. Şi am solicitat întregului sistem din România, ceea ce înseamnă inclusiv serviciilor, pentru că acolo stă totul. Există nişte naţionalişti patrioţi în absolut tot ansamblul instituţiilor şi serviciilor, există aceşti patrioţi care au stat deoparte. Nu trebuie să lucrezi cu serviciile să-ţi dai seama, să fim serioşi.

Diana Şoşoacă despre participarea la consultările de la Cotroceni: Credea că mă duc să omor pe cineva? Erau paralizaţi de ce spune şeful. Trebuia să primească ordine. Ne-au dezbrăcat şi ne-au pus să trecem ca la aeroport cu control special şi ne-au reţinut telefoanele. Atenţie, este o încălcare gravă. Eu am cerut proces verbal de predare-primire, s-a uitat ciudat la mine, deşi, ca demnitar al statului român, chiar dacă nu am depus jurământul… ne-au luat telefoanele şi vă spun că tare mi-e că s-a umblat la el. Eu acum o să mă duc să-l verific pentru că eu ştiu ce fac ei.

Mi-am pus masca strict pe gură. Ne-a luat un sepepist, o doamnă, şi cred că mai erau încă două persoane în spate (…) Am luat o prin curtea Cotroceniului, unde este Biserica. Am intrat într-o altă clădire, am lăsat hainele la o garderobă cu un număr de înregistrare şi acolo era această antecameră plină de sepepişti. Cred că erau 12 persoane şi ni s-a spus că putem să intrăm. Oricum toate holurile erau blindate de sepepişti şi de personal al Administraţiei Prezidenţiale. M-aş simţi mai în largul meu dacă mă duc să vizitez un client la închisoare decât să ajung acolo. Deci mai mulţi ca la închisoare. Toţi foarte crispaţi, eram foarte urmăriţi. Non stop atenţia asupra mea. De fapt, fiecare dintre noi avea sepepişti care îi urmăreau pe fiecare (…) Sepepiştii erau într-o stare de încordare. Cred că au avut gradul zero de alertă.

Nu ai voie să mergi cu masca ta. Ţi se dă mască la intrare şi te pune să te dezinfectezi pe mâini. Eu am o alergie şi am spus că vreau ceva antialergic. S-au blocat toţi şi zice “păi, uitaţi-l pe ăsta”. M-am uitat la ingredient şi zic OK, cu ăsta îmi dau. Mă aşteptam la mai mult de la instituţia prezidenţială (…) La masă, în dreptul fiecărui scaun, era numele nostru. Eu eram ultima, cea mai îndepărtată de preşedinte. Protocolul spune clar: stai în picioare până vine preşedintele României. S-a stat vreo 2-3 minute. I-a deschis uşa un sepepist, a intrat, prima privire a fost către mine. A spus “Sărut mâna, Bună ziua”. Am spus “Bună ziua”. Am stat drepţi, s-au făcut poze şi în timp ce se aşeza a spus “vă rog luaţi loc. Nu ai voie să te aşezi înaintea preşedintelui.

Nu mi se pare că Iohannis este dulap, cum i se spune. Sincer vă spun, am rămas uimită să văd un om foarte înalt, subţirel, nu este lat cum apare la televizor. Ce m-a impresionat foarte mult este privirea timidă. Nu a putut să susţină privirea mea continuă. Şi-a lăsat ochii în jos, se vedea că are o curiozitate, ne-a privit pe toţi, în special pe mine şi pe George Simion. Mi s-a părut un om timorat. Acesta este impresia mea. Avea şi o voce foarte înceată, nu caldă, tremurândă. Ăsta era timbrul vocal, tremurând. Ne-a dat cuvântul. Noi am hotărât ca George Simion să fie cel care vorbeşte.