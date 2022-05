Iohannis a discutat la telefon cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel

„În pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European din 30-31 mai, preşedintele României, Klaus Iohannis, a avut astăzi o convorbire telefonică cu Preşedintele Consiliului European, Charles Michel”, anunţă pe Twitter Klaus Iohannis.

El prezintă principalele subiecte aflate pe agenda summitului, respectiv sprijin umanitar şi financiar pentru Ucraina, securitate alimentară, energie, securitate şi apărare.

In preparation of the upcoming extraordinary #EUCO, I had an exchange of views with @eucopresident Charles Michel on the main topics on the agenda: humanitarian and financial support for #Ukraine, food security, energy, security and defence.