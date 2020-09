„Din păcate, unii competitor recurg la obişnuitele lor practici retrograde. Sunt politicieni care încă mai cred că oamenii pot fi minţiţi în timp ce bugetele locale sunt risipite, iar comunităţile stagnează în subdezvoltare. Ba, mai mult, aceeaşi politicieni se folosesc de majoritatea pe care o au în Parlament încă pentru a promova tot felul de legi electoraliste şi populiste ştiind foarte bine că sunt inexplicabile în această perioadă de criză sanitară majoră în care bugetul de stat este deja pus în mare presiune”, a spus Iohannis, într-o conferinţă de presă.

Acesta acuză PSD de iresponsabilitate, acuzându-i că aruncă România în criză.

„Iresponsabilitatea PSD riscă să arunce România într-o criză prelungită şi să condamne generaţii întregi să plătească aceste costuri imense. Acest mod cinic de a face politică este de domeniul trecutului. România trebuie să progreseze, iar votul este cel mai important instrument pentru a impune o direcţie nouă pozitivă”, a mai spus Iohannis.

Iohannis: Nu văd motive pentru un aşa-numit lockdown

„Nu văd motive pentru un aşa-numit lockdown, adică o situaţie în care cetăţenii sunt obligaţi să stea la domiciliu”, spune Klaus Iohannis.

El a făcut un nou apel pentru respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

„Vedem cum numărul de infectări e în creştere, dar subliniez ceea ce am mai spus: noi putem să stăpânim răspândirea epidemiei dacă respectăm acele reguli simple, arhicunoscute. Sunt lucruri atât de simple prin care putem să reuşim să stăvilim răspândirea virusului”, conchide şeful statului.

În România s-a înregistrat miercuri un nou record de persoane infectate cu COVID-19 în 24 de ore. Sunt 1.767 de cazuri şi 47 de decese, dintre care două la persoane tinere, sub 30 de ani.

Iohannis: În toamnă, Legile justiţiei trebuie reparate. Concluziile avocatului CJUE, încurajatoare

„Eu voi insista şi cred că voi avea succes ca, imediat după alegeri, de la Ministerul Justiţiei să apară propunerile pentru discuţia publică pentru a repara Legile justiţiei, pentru a reda viteză luptei anticorupţie, pentru a face procedurile transparente şi pentru a garanta magistraţilor independenţa lor”, a spus Klaus Iohannis la conferinţa de presă de miercuri seara.

El susţine că concluziile prezentate de avocatul general al Curţii de Justiţie Uniunii Europene (CJUE) sunt încurajatoare.

„Când am citit această o propunere a avocatului general, decizia va fi luată de Curtea de Justiţie a UE, dar aceste propuneri sunt, şi nu întâmplător, exact lucrurile pe care le-am spus şi eu, pe care le-a spus şi PNL, pe care le-a spus şi societatea civilă când PSD s-a apucat să distrugă Legile justiţiei încercând să pună mâna pe Justiţie. Mă bucură că iată avocatul general de la CJUE are exact aceeaşi opinie pe care am avut-o şi eu, exact acestea au fost argumentele cu care am atacat la vremea respectivă modificările împinse de PSD la Legile justiţiei. Este o încurajare pentru noi şi am spus acum câteva săptămâni că Legile justiţiei în această toamnă trebuie să intre în discuţie şi trebuie să fie reparate”, a mai spus şeful statului.

Înfiinţarea Secţiei Speciale încalcă legislaţia UE, arată avocatul general al Curţii de Justiţie a UE, Michal Bobek, care consideră că SIIJ nu garantează înlăturarea riscurilor de influenţă politică. Concluziile avocatului general Michael Bobek vin în urma sesizărilor instanţelor din ţară privind funcţionarea SIIJ.

În concluziile prezentate miercuri, avocatul general al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), Michal Bobek, arată că dreptul Uniunii se opune existenţei unei secţii speciale pentru investigarea infracţiunilor săvârşite de magistraţi atâta timp cât aceasta nu e justificată de motive reale şi suficient de importante. În opinia sa, Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) nu este însoţită de garanţii suficiente pentru a înlătura orice risc de influenţă politică.

Concluziile avocatului general al CJUE vin după cele şase procese deschise de instanţele din România prin care acestea au contestat modul în care a fost înfiinţată şi funcţionează SIIJ.