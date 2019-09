Iohannis, despre pactul lui Dăncilă: Sunt acţiuni electorale. Le citim şi trecem mai departe

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, la Venus, că pactul propus de premierul Viorica Dăncilă este o idee bună, dacă vine după o validare. Altfel, „sunt acţiuni electorale. Le citim şi trecem mai departe”, spune preşedintele.

Întrebat de jurnalişti, sâmbătă, la Venus, ce părere are despre pactul propus de premierul Viorica Dăncilă, preşedintele Klaus Iohannis a spus că şi alţii au încercat să vină cu astfel de documente: „Le citim şi trecem mai departe”.

„Vedeţi acum suntem practic în campanie electorală, chit că formal suntem în campania preelectorală, şi toţi competitorii încearcă să prezinte abordări şi chestiuni atractive pentru electorat. Până aici, nimic rău. Însă, trebuie să înţelegem că ce se face acum cu acest pact, şi au încercat alţii să vină cu tot felul de documente tip pact sunt acţiuni electorale. Le citim şi trecem mai departe”, a spus preşedintele.

Acesta crede, însă, că ideea de pact este bună, dacă vine după o validare şi a dat exemplu de pactele propuse de el în 2014, pentru alocarea a 2% pentru Apărare, şi în 2019, după Referendum.

„Ideea de înţelegere transpartinică, ideea de pact este bună, dacă vine după o validare, şi eu am venit în faţa naţiunii de două ori cu asemenea documente, prima dată imediat după ce am fost ales de peste 6 milioane de români în noiembrie 2014 (...), am venit şi după referendumul din 26 mai cu un astfel de pact pentru parcursul european, validat fiind de 6,5 milioane de români care au votat da pentru referendumul pe care l-am propus”, a spus Klaus Iohannis.

Premierul Viorica Dăncilă a propus, vineri, un pact între partidele politice din România, în care acestea îşi iau angajamentul că vor lupta pentru bunăstarea cetăţenilor şi că nu vor tăia pensiile şi salariile.

