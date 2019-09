Iohannis: Încurajez pe toată lumea să contribuie la promovarea egalităţii de gen şi împuternicirea femeilor

„În calitate de Campion al @HeForShe, sunt fericit să lansez #HeForShe #IMPACTReport care arată poveştile oamenilor din toată lumea care acţionează pentru #egalitatedegen. Încurajez pe toată lumea să contribuie către promovarea egalităţii de gen şi împuternicirea femeilor”, a scris Klaus Iohannis, pe Facebook.

As a @HeForShe Champion, I am pleased to launch the #HeForShe #IMPACTReport sharing the stories of people all over the world taking action for #genderequality. I encourage everyone to commit to bringing their contribution towards promoting gender equality and women empowerment. pic.twitter.com/af2yWwvznG