Iohannis la Seul: Am certitudinea că, împreună, vom sprijini noi proiecte în domenii inovative

„Mă aflu în vizită oficială la Seoul, Republica Coreea fiindu-ne partener strategic în regiunea Asia-Pacific încă din 2008. Am avut astăzi discuţii consistente cu Preşedintele Yoon Suk Yeol şi am adoptat împreună <Declaraţia Comună privind consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea>, care stabileşte direcţiile principale de cooperare pentru următorii 10 ani, în beneficiul ţărilor şi al cetăţenilor noştri. În dialogul avut, am încurajat creşterea substanţială a investiţiilor sud-coreene în ţara noastră, cu precădere în infrastructură - ca de exemplu cea portuară dintre porturile Constanţa şi Busan, în energie, în agricultură, precum şi în industria de apărare, zonă în care se pot crea locuri de muncă pentru români”, a postat Iohannis pe Facebook.

Preşedintele adaugă că a susţinut şi continuarea foarte bunei relaţii dintre cele două state în privinţa energiei nucleare, „pentru că avem o şansă reală ca această colaborare să ajute România să devină pionier în regiunea noastră pe tehnologia SMR”.

„De aceea, mâine voi face o vizită la complexul de producţie al Doosan Enerbility, pentru a aprofunda oportunităţile din domeniul energiei verzi. În urma tuturor discuţiilor avute, aştept rezultate concrete din relaţia noastră bilaterală care evoluează foarte bine, cu atât mai mult cu cât s-au semnat o serie de înţelegeri la nivel ministerial şi s-au stabilit colaborări în zona universitară şi în domeniul cyber. Tot astăzi, am avut o întâlnire cu prim-ministrul Republicii Coreea, Han Duck-soo, în care am reiterat avantajele şi punctele forte ale României, o economie competitivă şi dinamică la nivel european, cu multiple resurse şi posibilităţi foarte bune de investiţii. Am certitudinea că, împreună, vom sprijini noi proiecte în domenii inovative şi de impact pentru mediul de afaceri, dar şi pentru cetăţenii noştri”, a scris preşedintele.