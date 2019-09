Iohannis: Miniştrii pe care PSD i-a perindat la Ministerul Educaţiei au făcut politici după ureche

Preşededintele Klaus Iohannis a declarat că miniştrii pe care PSD "i-a perindat" la Ministerul Educaţiei au făcut politici educaţionale "după ureche", cu modificări haotice care au fost aduse lunar în sistemul educaţional. Acesta a declarat că de aceea a lansat proiectul "România Educată".

"Multe dintre modificările legislative recente nu au făcut altceva decât să bulverseze sistemul românesc de învăţământ. De aceea, când am lansat proiectul «România Educată», am pornit de la ideea că este esenţial să consultăm cât mai mulţi actori din domeniu, pentru a integra într-un concept unitar iniţiativele acestora. Miniştrii pe care PSD i-a perindat la Ministerul Educaţiei nu au rezistat însă tentaţiei păguboase de a face politici educaţionale după ureche, cu mici modificări haotice aduse cel puţin lunar actualului sistem", a declarat Klaus Iohannis, marţi, în cadrul evenimentului „Future Skills & Future of Work”, organizat de Liga Studenţilor Români din Străinătate.

"În ultimii trei ani, România a fost ţinută în loc de o guvernare preocupată doar să rezolve problemele penale ale liderilor, un timp extrem de important furat dezvoltării noastre. Nu acesta este drumul României educate, nu aceasta este direcţia pe care oamenii au ales-o pentru ţara lor pe 26 mai, prin votul dat la referendum", a mai spus Iohannis.

De asemenea, şeful statului a mai spus că România a rămas în urmă în domeniul Educaţiei, unde se confruntă cu probleme care "s-au cronicizat".

"Avem nevoie de oameni bine pregătiţi profesional, capabili să se adapteze rapid unei pieţe a muncii foarte dinamice. Această pregătire este în mare parte generată de calitatea sistemului educaţional. Iar, din păcate, tocmai în acest domeniu România a rămas în urmă şi se confruntă cu multe probleme care s-au cronicizat. Rata mare de părăsire timpurie a şcolii, care depăşeşte 16%, este departe de ţinta de 11% asumată de România pentru anul 2020. Nivelul ridicat de analfabetism funcţional, participarea scăzută la învăţământul superior – care ne plasează, din nefericire, pe ultimul loc din Uniunea Europeană – sau slaba calitate a educaţiei profesionale sunt doar câteva exemple care arată situaţia gravă din educaţie", a afirmat Klaus Iohannis.

