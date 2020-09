Ion Cristoiu a analizat, împreună cu Marius Tucă, cele mai importante evenimente ale ultimei săptămâni., Cunoscutul jurnalist şi publicist a făcut o radiografie a scenei politice, grav afectată de epidemia de coronavirus. Analistul crede că după următoarele alegeri vom avea o coaliţie de guvernare formată din PNL şi USR. Acesta a comentat şi declaraţiile lui Florin Cîţu, care vorbeşte despre creştere economică, în ciuda epidemiei de covid-19. Ion Cristoiu subliniază că atitudinea minsitrului Finanţelor Publice va avea un efect negativ în ceea ce priveşte scorul care va fi obţinut de liberali la următorul scrutin. În opinia sa, acesta ar trebui înlocuit din funcţie.

„Dacă aş fi in locul lui Orban l-as da afară (nr. pe Cîţu). Toate aceste triumfalisme au drept efect credinţa poporului că dacă nu se vor mări pensiile, nu au vrut ei (nr. cei de la PNL). Un politician normal, chiar daca am stat bine (nr. pe durata epidemiei), ar încerca sa dramatizeze putin ca să pregătească populaţia pentru măsurile de austeritate care sigur vor veni. (…) Mai degrabă să exagerezi în rau realitatea, decât în bine. Va spune că totul e bine, că am avut creştere şi va veni marea problemă în septembrie: cei 40%. Ei nu vor avea banii iar românii vor spune că nu au mărit pensiile că nu au avut de unde, ci pentru că nu au vrut. (…) PSD are ca opţiune strategică, din partea lui Ciolacu, să rămână în Opoziţie şi foarte bine face. (…) Abia aştept acea guvernare (USR şi PNL). Noi, presa, vom avea un aliat pentru ca toate relele despre USR vor fi date de catre PNL”, a spus Cristoiu.