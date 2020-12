Ion Cristoiu: Toţi - inclusiv preşedintele - sunt ocupaţi cu împărţirea ciolanului, mai mic decât se aşteptau. De lupta cu Pandemia nu se mai ocupă nimeni

Publicistul Ion Cristoiu atrage atenţia că după alegerile parlamentare din 6 decembrie nimeni nu se mai ocupă de ţară şi afirmă că dezastrul regimului Iohannis constă nu numai în încălcarea Constituţiei, dar, mai ales, în neglijarea luptei împotriva Pandemiei.

Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

„Pandemia a scăpat de sub control. O spun specialiştii. Cei independenţi, nu cei care slugăresc la actuala putere, cum au slugărit la alte şi la alte puteri din trecut, precum nefericitul Raed Arafat. Îşi dau seama de asta românii, chiar dacă din inerţie, cifrele sînt aranjate electoral, ca înainte de alegeri.

Şi nu e de mirare. De războiul cu Pandemia nu se mai ocupă nimeni de la nivel înalt. Comanda a trecut de la Generali la sergenţii majori: Raed Arafat, tot mai confuz în apariţiile sale publice, Traian Berbeceanu, aşa-zisul prefect al Capitalei, masculul din laptopul nefericitei Codruţa Kovesi.

Dar nu numai de lupta cu Pandemia nu se mai ocupă nimeni. Nu se mai ocupă nimeni de administrarea României în prag de iarnă.

Ludovic Orban a demisionat din funcţia de premier în cadrul confruntării pe viaţă şi pe moarte cu Klaus Iohannis. Într-un gest de iresponsabilitate pe care o împarte cu preşedintele, Ludovic Orban, încă preşedinte al partidului de guvernămînt, a lăsat ţara pe mîinile unui guvern interimar. Acest Guvern nu face nimic împotriva Pandemiei, împotriva Crizei economice, împotriva problemelor cu care se confruntă ţara în debutul iernii, pentru că:

– E interimar.

– E condus de Nicolae Ciucă, pus premier interimar de Klaus Iohannis pentru a fi premier plin. Ştiind asta, Nicolae Ciucă i-a demis rapid din aparatul guvernamental pe oamenii lui Ludovic Orban. Între timp, Nicolae Ciucă a aflat c-a fost scos de pe listă. Sacrificat de Klaus Iohannis care s-a temut de o confruntare cu PNL-ul aflat la discreţia lui Ludovic Orban. Ce tragere de inimă mai poate avea Nicolae Ciucă? Ştiindu-l favorit la funcţia de premier plin, aparatul administrativ îl asculta. Acum ştiindu-l exclus de pe listă, în conflict cu preşedintele PNL Ludovic Orban, care îi va fi şef pe linie de partid lui Nicolae Ciucă şi după formarea noului Guvern, cei din aparat îi dau cu tifla interimarului.

– Miniştrii n-au nici un chef de lucru. Mai întîi pentru că mai toţi se ştiu cu posturile la cheremul negocierilor. E sigur măcar ministrul Sănătăţii că va fi mai departe ministrul Sănătăţii? Nu. Şi atunci de ce să se mai ostenească el să ţină sub control Pandemia? Apoi, cel care-i conduce acum, Nicolae Ciucă, se va întoarce, spăşit, la funcţia de ministru al Apărării. De cum a fost numit, la indicaţiile lui Klaus Iohannis, care i-a garantat că va fi premier plin, Nicolae Ciucă a intrat în conflict violent cu oamenii lui Ludovic Orban din Guvern. Semnînd o premieră postdecembristă, Nicolae Ciucă i-a dat una peste bot şefului său pe linie de partid, Ludovic Orban. A fost convins că preşedintele va face jocurile. Jocurile le-a făcut însă Ludovic Orban. Miniştrii sînt toţi lideri PNL, supuşi lui Ludovic Orban pe linie de partid. Ce ministru are chef să se pună rău cu preşedintele PNL ascultîndu-l pe Nicolae Ciucă, duşmanul de moarte al lui Ludovic Orban?

La nivel de guvern Pandemia a fost trecută în plan secund. În aceste condiţii ar reveni preşedintelui misiunea de interes naţional de a prelua conducerea. Preşedintele are un mandat de cinci ani. Din punct de vedere constituţional, preşedintele n-are ce căuta în negocierile pe ciolan dintre partide. Are timp şi energie, teoretic, să se ocupe de Pandemie, de pregătirea pentru iarnă, de administrarea ţării lăsată de izbelişte prin gestul iresponsabil al lui Ludovic Orban de a demisiona din funcţia de premier. Teoretic preşedintele are deja experienţă în conducerea luptei împotriva Pandemiei şi în administrarea ţării. Pentru că el a condus practic înainte de alegeri ţara ca un superpremier. Numai că preşedintele n-are timp de lupta cu Pandemia. El e ocupat pînă peste cap cu conducerea negocierilor dintre partidele care dau majoritatea. O face şi pentru că nu vrea ca aceste negocieri să fie conduse de Ludovic Orban.

Înainte de alegeri, preşedintele Klaus Iohannis apărea aproape zilnic pentru a ne informa asupra mersului luptei cu Coronavirus. Miniştrii responsabili, în frunte cu premierul, erau convocaţi la Cotroceni, luaţi la întrebări. Acum preşedintele nu mai spune nimic despre Pandemie, deşi, după alegeri, numărul infectărilor a crescut, spitalele sînt depăşite de numărul cazurilor grave. În curînd vor fi depăşite şi cimitirele, care nu vor mai putea face faţă numărului tot mai mare de morţi. Preşedintele are alte treburi. Se luptă cu fostul amic Ludovic Orban. Ludovic Orban vrea pentru el postul de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Din acest post şi din cel de şef de partid de Guvernămînt, el e convins că va conduce practic Guvernul avînd ca premier pe dusul cu pluta Florin Cîţu. Un fel de Liviu Dragnea care n-a fost arestat încă. La conducerea Guvernului prin controlarea lui Florin Câţu speră şi Klaus Iohannis. Pentru asta Ludovic Orban nu trebuie să deţină funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Aşa se explică bizareria că nici USRPLUS, nici UDMR nu vor preşedinţia Senatului. Cele două formaţiuni vor preşedinţia Camerei. Îi îndeamnă la asta din culise Klaus Iohannis. Călcînd în picioare Constituţia el se ocupă de negocierile dintre partidele care vor alcătui viitorul Guvern. La Cotroceni nu mai sînt chemaţi cei care luptă împotriva Pandemiei, ci cei care luptă pentru ciolan.

Dezastrul regimului Iohannis, pentru că asistăm la dezastrul haosului tipic unui regim în care nu se mai ocupă nimeni de ţară, constă nu numai în călcarea Constituţiei, dar şi – dacă nu mai ales – în neglijarea luptei împotriva Pandemiei. Vai de capul nostru!”

