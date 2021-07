Ionuţ Moşteanu, liderul grupului parlamentar USR PLUS: „Şi domnul Cîţu este supus evaluării coaliţiei. Un premier care n-are susţinere în Parlament nu mai are putere. Şi Cîţu ştie asta”

„Coordonatorii campaniei de vaccinare, evident, ar trebui să-şi asume responsabilitatea pentru eşecul vaccinării. Domnul Gheorghiţă, domnul Baciu – este secretarul de stat care avea atribuţii directe şi premierul Cîţu ca coordonator principal al acestei campanii. Revenind la vaccinare. Cred că putea să meargă mult mai bine.

OFF/ On The Record, pe Aleph News. Cred că a fost o campanie care s-a concentrat pe logistică, nu o campanie de marketing. Campania de vaccinare trebuia să fie o campanie de marketing. Ori campania asta a fost dată la Armată, Armata a făcut logistică că ştie logistică, dar acum o să vedem, aşteptăm şi noi nişte analize. Dar din punct de vedere marketing şi comunicare a fost un eşec. Şi îmi asum asta ca un om care a lucrat o viaţă în marketing şi comunicare. N-a fost o campanie de marketing, au fost încercări răzleţe”, a declarat liderul grupului parlamentar al USR PLUS, din Camera Deputaţilor, în emisiuneape

Liderul grupului USR Plus din Camera Deputaţilor recunoaşte pentru Aleph News că actuala coaliţie, după 7 luni de guvernare, nu stă bine la capitolul reforme:

„N-avem o reformă mare. Sunt mai multe mai mici. Avem miniştri care fac o treabă extraordinară: Drulă, Ghinea, Năsui, Ioana Mihăilă. Avem vreo 6-7 grupuri de lucru în coaliţie. Este important să pregătim arhitectura statului pentru viitor. Nu ştim cine va fi preşedinte în 2024, mi-aş dori ca Barna. Trebuie să pregătim statul pentru orice variantă”

Despre guvernare şi remaniere, Ionuţ Moşteanu a declarat:

„Nu se pune problema să ieşim de la guvernare acum. Noi ne-am asumat să aducem un suflu nou. USR PLUS are 17% din Parlament şi 33% din coaliţie. De abia a început bătălia de guvernare. Eu vreau să stăm minimum 4 ani la guvernare, o să avem o discuţie în partid. Vom trage nişte linii roşii: dacă nu faceţi asta, plecăm. Nu vreau să abandonăm acum. Nu se pune problema ca Florin Cîţu să-i dea afară pe Drulă, Ghinea, Năsui. Am avut discuţia asta când l-a dat afară pe Voiculescu. Şi domnul Cîţu este supus evaluării coaliţiei. Cîţu are o datorie faţă de coaliţie şi răspunde în faţa coaliţiei. Acum, Cîţu este un pic ocupat cu campania internă. Cîţu va trebui să vină la coaliţie. USR PLUS are de partea lui voturile din Parlament.

Un premier care nu are susţinere în Parlament nu are putere. Noi avem voturile din Parlament. Nu mai schimbăm miniştrii când se trezeşte dimineaţa domnul Cîţu supărat. Da, trebuie să fie o analiză pe fiecare minister. Dar cred că coaliţia se va aşeza după congresul PNL. Aritmetic nu există altă variantă de guvernare. Noi cu PSD nu încăpem în aceeaşi teacă. Nici UDMR cu AUR nu încap în aceeaşi teacă. Suntem condamnaţi să guvernăm ţara. Sunt 2 poli de putere în PNL. Oamenii nu ştiu la ce coadă să se aşeze: la Orban sau la Cîţu? Şi pe mine mă surprinde tămbălăul din PNL. Liberalii îşi sapă nişte tranşee pe care vor trebui să le astupe. În Camera Deputaţilor avem doar cu 2 voturi în plus pentru legile organice, suntem la limită”

Despre procesul României cu Gabriel Resources pe exploatarea Roşiei Montane, liderul grupului parlamentar al USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, nu crede că România va plăti o factură de 4 miliarde de lei pentru nerespectarea angajamentelor asumate:

„Procesul nu e legat de listarea Roşia Montană la UNESCO. Listarea ca sit UNESCO deschide nişte oportunităţi. Asta nu înseamnă că România nu va putea exploata aurul. Sper că vor deveni accesibile noi metode de extragere a aurului. Exploatarea cu cianuri nu mai este de secolul XXI. Otrăveam o zonă întreagă pentru nişte tone de aur. Statul român obţinea foarte puţin din extragere. A fost un aranjament al autorităţilor, a lui Ponta. Redevenţa pentru statul român era de 6%. Pentru ce cer 4 miliarde? Pentru campanii media? Eu ţin cu românii, nu avem nevoie de Gabriel Resources. Nu ştim cum se va încheia acest arbitraj. Guvernul Ponta a făcut cadou sute de tone de aur companiei canadiene. Nu trebuia noi ca ţară să înghiţim asta. Nu cred că vom ajunge să plătim acea pretenţie absurdă. Românii trebuie să înveţe să nu mai voteze politicieni hoţi. Sunt politicieni în România care nu pot justifica nici gardul de la casă. Ne otrăveau o bucată de ţară pentru bani mărunţi.”

În ceea ce priveşte tăierea pensiilor speciale, promise în campanie, dar grosul lor neredus nici până acum, Moşteanu promite un proiect de lege „bulletproof” care să reziste la CCR dar nu ştie când actuala coaliţie îl va termina:

„Am făcut un grup de lucru pe pensii. Trebuie să trăiem fiecare categorie de pensie specială. Da, ţinem cont de decizia 900 a CCR pe pensiile speciale. Nu este simplu, mai lucrăm câteva luni. Ne uităm şi la CCR: eu am o temere. Orice temere prin Parlament poate ajunge la CCR. CCR a juca politic de mai multe ori. Am o temere: dacă venim cu ceva, ne va împuşca în freză. În CCR este o majoritate care n-a judecat tot timpul pe Constituţie.

Aştept să văd ce schimbări vor fi la anul la CCR. Sper să avem un proiect bulletproof constituţional pe pensii speciale. În ultimii ani la CCR au fost mai multe decizii discutabile. La Interne, Apărare, Justiţie este o discuţie pe pensiile speciale. Pensiile trebuie plafonate, modul de calcul trebuie schimbat. Este o problemă: deficitul pe pensii va creşte. Presiunea pe sistemul de pensii va creşte de la an la an. Vom pune pe masa Parlamentului un proiect închegat de eliminare a pensiilor speciale. Trebuie să discutăm despre cum va arăta tot sistemul de pensii în viitor”

„21 de ani am lucrat în privat. În 2015 am ajuns în Guvernul Cioloş dintr-o întâmplare. Am făcut marketing şi comunicare. Cam 14.000 – 15.000 de lei pe lună câştig. În mediul privat am câştigat şi mai bine. Am făcut pasul ăsta ca în România să rămână şi copiii mei. Aveam opţiuni afară, oricând în Vestul Europei. Bătălia pentru bani, de la un punct încolo nu duce la nimic bun. În Germania am fi avut venituri de 3 ori mai mari, dar noi aici vrem să rămânem”, a declarat Ionuţ Moşteanu, întrebat fiind de veniturile sale lunare.