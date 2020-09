Judecătorul i-a respins cererea lui Trump de a interzice cartea fostului consilier John Bolton

Judecătorul Royce Lamberth a respins cererea formulată de preşedintele Donald Trump de a opri publicarea cărţii fostului său consilier pe probleme de securitate naţională, John Bolton. Sute de mii de exemplare ale cărţii „Camera unde s-a întâmplat” au fost tipărite şi distribuite pentru a fi scoase la vânzare săptămâna viitoare.

În memoriile redactate, Bolton detaliază imaginea unui Donald Trump a căror decizii sunt influenţate de dorinţa realegerii sale ca preşedinte în noiembrie.

Avocaţii departamentului de justiţie au susţinut că John Bolton a încălcat obligaţia de a finaliza o revizuire înainte de publicare a manuscrisului său, pentru a se asigura că nu conţine informaţii clasificate.

În decizia sa redactată, judecătorul Lamberth a scris că domnul Bolton a renunţat la procesul de revizuire pre-publicare înainte de finalizare şi că „probabil a pus în pericol securitatea naţională prin dezvăluirea informaţiilor clasificate cu încălcarea obligaţiilor sale privind acordul de nedivulgare. Întrucât şi-a luat singur angajamentul de a publica cartea fără a obţine aprobarea finală a autorităţilor naţionale de informaţii, Bolton ar fi putut produce daune ireparabile ţării”.

La scurt timp după decizie, Donald Trump a susţinut pe Twitter că John Bolton „a încălcat legea prin eliberarea informaţiilor clasificate (în cantităţi masive)”. „Ar trebui să plătească un preţ foarte mare pentru asta, aşa cum au făcut alţii înaintea lui. Acest lucru nu ar trebui să se mai întâmple vreodată!!!”, adaugă preşedintele american.

BIG COURT WIN against Bolton. Obviously, with the book already given out and leaked to many people and the media, nothing the highly respected Judge could have done about stopping it...BUT, strong & powerful statements & rulings on MONEY & on BREAKING CLASSIFICATION were made....