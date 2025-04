Kelemen Hunor, despre Crin Antonescu: Ne ştim de mult timp, dar niciodată n-am trecut linia roşie

„Avem nevoie de mobilizare exemplară. Avem nevoie de toate voturile posibile, fiindcă diferenţa vom face noi, toţi, din această sală, cu oamenii noştri, cu alegătorii noştri, fiindcă anul trecut am câştigat alegerile. Vom putea păstra rezultatele alegerilor de anul trecut, vom putea lucra pentru comunităţile noastre dacă câştigăm alegerile prezidenţiale. Dacă nu, viitorul preşedinte va face un alt guvern, va face o altă majoritate şi va schimba jocul de la bun început. Aşa a făcut Băsescu, aşa a făcut Iohannis. Şi are instrumentele necesare un preşedinte să facă aşa ceva. Ca să putem lucra pentru comunităţile noastre, garanţia este Crin Antonescu la Cotroceni şi coaliţia va funcţiona şi va face treabă”, spune Kelemen Hunor la un eveniment electoral organizat la Tg. Mureş.

El afirmă că îl cunoaşte pe Crin Antonescu „de ceva vreme”.

„Eu eram foarte tânăr când l-am cunoscut Crin. Era şi el tânăr. Era prin 97. Şi Emil Boc era mai tânăr. Şi am trecut prin multe împreună. Am fost şi în coaliţie, am fost şi unii la putere, alţii în opoziţie. Am avut polemici pe subiecte importante, dar niciodată n-am trecut linia roşie. Şi asta este important în politică, fiindcă, da, e nevoie de dezbatere, e nevoie de polemici, e nevoie chiar de polemici puternici, dar nu poţi să treci linia roşie. Şi noi n-am trecut niciodată, am păstrat dialogul şi am lăsat loc de bună ziua, cum se spune”, adaugă liderul UDMR.

Crin Antonescu, apreciază preşedintele UDMR, este un om cu multă experienţă politică.

„Ce înseamnă experienţă? Să înţelegi, în primul rând, lumea în care trăieşti. Să înţelegi contextul şi să poţi să creezi context pentru ţara ta, pentru comunităţile tale. Crin Antonescu este un om curajos. Am văzut în foarte multe situaţii ce un preşedinte trebuie să fie un om curajos. Trebuie să aibă curaj. Crin Antonescu are curaj în politică, a avut curaj şi când avea putere şi a avut curaj şi când a trebuit şi el a decis, nu a altcineva să facă un pas în spate. Crin Antonescu este un om liber. Un preşedinte al Republicii trebuie să fie un om liber, trebuie să fie un om care spune ce gândeşte şi face ce trebuie. Ştie ce are de făcut pentru cetăţeni, pentru comunităţi şi pentru ţară. Crin Antonescu este deci un om cu experienţă, este un om liber, este un om curajos şi are viziune”, mai spune Kelemen Hunor.

În opinia sa, Crin Antonescu, în calitate de şef al statului, „are, începând de 18 mai, multe lucruri de schimbat.

„Avem nevoie de o politică externă mult mai puternică, cu mai multă iniţiativă. Şi da, România trebuie să conteze. Avem nevoie de coerenţă la guvernare, avem nevoie de stabilitate. Şi toate aceste lucruri, dacă vă uitaţi pe programul prezidenţial lui Clin Antonescu, veţi găsi în acel program. Deci da, facem ceva nou în România. Partidele din coaliţia de guvernare au un singur candidat şi au un singur scop – câştigarea alegerilor prezidenţiale. Şi facem acest lucru nu pentru noi, nu pentru Crin Antonescu, nu pentru liderii coaliţiei, ci facem pentru ţara noastră. Fiindcă astfel putem garanta că rămânem pe partea bună a istoriei, putem garanta că vom ieşi din sensul giratoriu al istoriei pe ieşirea bună şi vom merge spre viitor, vom merge înainte cu Crin Antonescu, dar trebuie să muncim până pe 4 mai şi după aceea, sigur, până pe 18 mai şi vom munci şi vom câştiga alegerile”, conchide Kelemen Hunor.