Kelemen Hunor: Guvernul e varză, Parlamentul e varză, trebuie să avem o instituție în picioare

Întrebat cum ar descrie prestația președintelui României, Nicușor Dan, din ultima perioadă, Kelemen Hunor a spus că el ar fi făcut altceva decât a făcut Dan, lucru pe care i l-a și spus.

„Nu vreau să comentez fiindcă eu aș fi făcut altceva, dar și asta știe și președintele, știu și colegii mei, eu aș fi făcut altceva, nu vreau să-l critic în acest moment, că sunt destui care critică și, până la urmă, Guvernul e varză, Parlamentul e varză, totuși trebuie să avem o instituție care stă în picioare și asta e Președinția în acest moment, cu președintele Dan. Deci, am eu nemulțumirele mele, el știe acest lucru, nu vreau să-l critic mai mult public, fiindcă trebuie să avem măcar o instituție care stă cât de cât. Acum eu nu vorbesc de celalte instituții ale statului, eu vorbesc de cei instituțiile politice care au fost aleși, care au o responsabilitate directă față de cetățean”, a spus Kelemen Hunor într-un interviu la Hotnews.

Cum ar fi făcut dacă era în locul lui Nicușor Dan?

Întrebat, în continuare, ce ar fi făcut în locul președintelui Dan, Kelemen a spus că nu ar fi început cu Eugen Tomac, „și nu e vorba de Eugen Tomac în persoana lui Eugen Tomac, nu asta e. Deci eu nu aș fi început cu un guvern tehnocrat. Guvernul tehnocrat ar fi trebuit să fie ultima soluție”.

„Eu aș fi început cu altceva și dacă nu ar fi mers, atunci ultima soluție ar fi trebuit să fie guvernul tehnocrat, nu prima soluție”, a spus Kelemen Hunor.

Despre desemnarea lui Adrian Veștea, Kelemen Hunor a spus că toată lumea a fost surprinsă.

„Dacă președintele Partidului Național Liberal ar fi spus duminică că este de acord cu această propunere, atunci poate că lucrurile ar fi stat ușor diferit. Dar aici toată lumea a fost surprinsă și toată lumea a considerat și percepția este importantă, nu știu dacă realitatea e așa sau nu, că au încercat să intervină în viața internă a unui partid politic. Și asta a fost problema din punctul meu de vedere pe care nimeni n-a reușit să depășească”, a mai spus președintele UDMR.

Relația dintre Nicușor Dan și PSD

Kelemen Hunor a precizat că din toată situația desemnărilor a înțeles că Nicușor Dan n-a vrut să împingă prin decizii prezidențiale sau prin atitudinea prezidențială PSD-ul spre AUR.

„Asta am înțeles eu. Eu nu cred că Nicușor Dan este PSD-ist, nu cred că este PNL-ist, Nicușor Dan e Nicușor Dan. Așa a fost și când era la Asociația Salvați Bucureștiul, și la USR și așa mai departe. Pur și simplu n-a vrut să îi împingă pe cei din PSD spre AUR. Și aici înțeleg perfect”, a mai spus Kelemen.

România este într-o criză politică fără precedent, după ce două desemnări de premieri ale lui Nicușor Dan nu au reușit să adune o majoritate, după ce, în 5 mai Guvernul Ilie Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură.

Prima desemnare de premier a fost Eugen Tomac cu un guvern tehnic, însă acesta și-a depus mandatul, iar apoi Adrian Veștea, din PNL, a fost desemnat fără știința partidului, iar guvernul său a picat testul votului în Parlament.