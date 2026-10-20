Kelemen Hunor, în Parlament: Învestirea Guvernului Luca Niculescu pune capăt crizei guvernamentale. Celelalte crize rămân

Marți, în Parlament, înaintea votului de învestire a cabinetului propus de premierul desemnat Luca Niculescu, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că susținerea noului Executiv reprezintă o decizie luată „din responsabilitate”, subliniind faptul că acest lucru nu va rezolva toate problemele cu care se confruntă țara, ci doar criza guvernamentală declanșată în luna mai.

„Astăzi vom vota un guvern printr-o majoritate conjuncturală, printr-o majoritate de necesitate, dar responsabilă față de cetățeni și față de țară. Vom pune capăt unei crize guvernamentale mult prea lungă și cu consecințe care ne vor urmări mult timp de aici și înainte. (…) Suntem conștienți și sper că și guvernul este conștient că prin acest vot de învestire doar criza guvernamentală declanșată în luna mai ia sfârșit. Celelalte crize rămân. Rămâne criza bugetară, nu scăpăm de criza economică, criza socială bate la ușă, neîncrederea în instituțiile fundamentale a atins cote uriașe, polarizarea societății este vizibilă și, între timp, criza combustibilului apasă greu pe fiecare om, pe fiecare societate comercială”, a spus Kelemen Hunor în Parlament.

El a subliniat că aceste provocări necesită soluții, pe care cetățenii le așteaptă în primul rând de la Guvern, dar și de la toți politicienii care au primit votul de încredere al oamenilor în urma alegerilor parlamentare din 2024.

Kelemen Hunor: Am semnat acordul politic cu Luca Niculescu din responsabilitate

Liderul UDMR a precizat că formațiunea a semnat un acord politic cu premierul desemnat Luca Niculescu, atât pentru a sprijini noul Executiv, cât și pentru a proteja interesele comunității pe care o reprezintă.

„Am făcut acest acord din responsabilitate și din dorința de a oferi la început de drum un sprijin guvernului și o protecție comunității noastre”, a afirmat el.

El a continuat spunând că dialogul va fi necesar în continuare pentru fiecare proiect de lege, ordonanță și politică publică nouă. Kelemen Hunor a pledat pentru compromis politic și a avertizat asupra riscurilor pe care le-ar presupune abandonarea dialogului între partidele politice.

„România nu ar trebui să încerce nici măcar o zi de aventură dincolo de granițele dialogului politic”, a spus acesta. Cei care vom părăsi astăzi executivul și vom intra în rândurile opoziției, dar oferind sprijin punctual guvernului României, avem și vom avea o responsabilitate uriașă. Trebuie să arătăm că se poate și altfel. Trebuie să fim capabili să oferim o altă alternativă în comparație cu ceea ce a oferit Partidul AUR, o alternativă rațională și credibilă”, a mai spus Kelemen Hunor.

El a criticat discursul politic bazat pe dezbinare și radicalism și a avertizat că noul Executiv și opoziția democratică au în față o provocare majoră.

„Poate este ultima șansă pentru o Românie democratică, pentru o Românie în care fiecare cetățean se va simți în siguranță și va avea speranța că ziua de mâine poate să fie mai bună decât ziua precedentă”, a conchis liderul UDMR.

Marți are loc ședința Parlamentului pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu

Parlamentul s-a reunit marți, 20 octombrie, pentru votul de învestitură al Guvernului condus de Luca Niculescu. Premierul desemnat își prezintă programul de guvernare și echipa de miniștri în fața deputaților și senatorilor, înaintea votului decisiv.

Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a prelua puterea, iar acordurile politice încheiate în ultimele zile îi oferă șanse ridicate să obțină majoritatea necesară.