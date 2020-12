Kelemen Hunor nu vede necesară acum implicarea lui Klaus Iohannis pentru formarea guvernului

Kelemen Hunor a declarat, după prima rundă de consultări cu Iohannis, că există mai multe formule pentru a asigura o stabilitate, iar cea mai bună, în opinia Uniunii, este coaliţia parlamentară şi guvernamentală PNL, USR PLUS şi UDMR, care ar putea să dea „o majoritate solidă cu care am putea guverna 4 ani”.

În opinia lui Kelemen, în acest moment cel mai important este să existe un proiect de buget pentru anul viitor cât mai repede.

Preşedintele UDMR a afirmat că la discuţiile preliminare de sâmbătă şi duminică cu PNL şi USR PLUS s-a încercat „creionarea unui program de guvernare”, iar lucrurile au evoluat bine, însă discuţiile politice au blocat negocierile.

„Cel mai important este să existe încredere între parteneri. Noi considerăm că cel care a câştigat cele mai multe mandate în coaliţie trebuie să aibă un premier, ar fi de dorit să ajungem la o înţelegere cât mai repede. Acum există două propuneri: PNL are una, USR PLUS are alta, în aceste condiţii firesc era să avem şi noi o propunere de premier, avem două-trei propuneri, dar nu am pronunţat nume pentru că nu am vrut să creştem zgomotul de fond”, a declarat Kelemen Hunor.

În opinia acestuia, fiecare dintre cele trei formaţiuni politice ar trebui să aibă o persoană în cele trei funcţii cheie: premier, preşedintele Camerei Deputaţilor şi preşedintele Senatului.

„Nu spunem că noi trebuia să fim la Camera Deputaţilor, putem fi şi la Senat, se poate compensa după aceea în interiorul guvernului. Asta am prezentat azi preşedintelui Iohannis, sunt convins că zilele următoare vom continua discuţiile”, a afirmat preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Întrebat cum comentează declaraţia liderului PSD, Marcel Ciolacu, care vrea un guvern de uniune naţională, cu premier Alexandru Rafila, Kelemen a răspuns că nu i se pare o soluţie viabilă în acest moment.

Liderul UDMR a adăugat că a învăţat din experienţă că astfel de discuţii trebuie abordate cu răbdare.

Întrebat dacă, în aceste condiţii, va fi învestit un nou guvern până pe 23 decembrie, Kelemen a răspuns: „E prima ţintă, daca nu reuşim, ar trebui pe 26, 27. Considerăm că nu ar trebui să trecem în anul 2021 cu un guvern interimar”.

Întrebat, de asemenea, dacă ar fi oportun ca preşedintele Klaus Iohannis să joace rolul de mediator, inclusiv să aşeze PNL şi USR PLUS în faţa faptului împlinit, Kelemen Hunor a răspuns că i se pare devreme pentru acest lucru: „Poate că va veni acest moment, dar încă sper că vom găsi înţelegere. În toate negocierile a fost aşa, putem ieşi din impas dacă suntem mai flexibili”.