Preşedintele UDMR Kelemen Hunor şi-a depus, sâmbătă, candidatura pentru alegerile prezidenţiale. El a venit la sediul Biroului Electoral Central cu o trotinetă electrică. Liderul UDMR a stâns aproape 270.000 de semnături.

„Am depus aproape 266.000 de semnături. Am venit cu această trotinetă electrică ca să dau un mesaj pentru fiecare cetăţean să folosim mai puţin maşinile, să avem grijă de mediu, de viitorul copiilor noştri şi să nu încercăm să limităm dreptul nimănui de a folosi bicicletă electornică sau chiar trotinetă. E nevoie de nişte regelementări, dar nun limităm pentru a folosi astfel de mijloace de transport.Când începe campania electorală, vom îmcerca să adresăm câtre fiecare cetăţean mesaje şi proiecte pentru viitor. Astăzi, e puţin să avem o ţară normală, e nevoie de mai mult. Nu trebuie politicienii să se ocupe de fericira oamenilor. Este o altă treabă. Nu prin politică se asigură fericirea cetăţenilor. Trebuie să avem viziuni, proiecte măreţe şi atunci vom ieşi din mediocritate”, a spus Kelemen Hunor, în faţa sediului Biroului Electoral Central.

El a adăugat că mesajul preşedintelui ar trebui să fie despre educaţie, infrastructură sau mediu.

„Mesajul trebuie să fie multe peste atribuţiile prevăzute în Constituţie peentru un preşedinte. Trebuie să vorbim de educaţie, să spunem de ce am ajuns acolo unde am ajuns. Trebuie să vorbim de infrastructură, locuri de muncă mediu”, a conchis Kelemen Hunor.

Tot sâmbătă, la ora 14:00, la sediul BEC este aşteptat şi prezidenţiabilul alianţei ALDE-Pro România, Mircea Diaconu,.

Vineri şi-au depus semnăturile necesare pentru înscrierea la alegerile prezidenţiale Klaus Iohannis şi Dan Barna, iar joi s-a înregistrat oficial în cursă şi liderul PSD Viorica Dăncilă.

Primul care şi-a depus însă candidatura la BEC este Viorel Cataramă, care a ajuns la instituţie miercuri.

Candidaţii la alegerile prezidenţiale îşi pot depune la Biroul Electoral Central candidaturile până duminică, 22 septembrie, ora 24:00.

Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale.

Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc pe 10 noiembrie iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.

Kelemen Hunor: Aveam aşteptări mult mai mari de la Iohannis în 2014. Preşedintele nu trebuie să fie pompier

Kelemen Hunor a declarat, sâmbătă, că avea aşteptări mult mai mari de la preşedintele Klaus Iohannis atunci când a câştigat alegerile prezidenţiale din 2014. Liderul UDMR susţine că un preşedinte nu trebuie să fie un "pompier", aşa cum s-a autointitulat Iohannis.

"Domnul preşedinte Iohannis a fost un pompier atomic, aşa cum el singur aici în faţa dumneavoastră a spus ieri. Atunci trebuie să luăm de bună, că a fost un preşedinte atomic. Eu cred că preşedintele României nu trebuie să fie pompier. Nu trebuie să fie nici jucător, nici altceva, aşa cum am avut 10 ani de zile. Nu vreau să-l caracterizez pe domnul Iohannis, nu vreau s-o fac în campanie electorală, pentru că n-o să atac personal pe niciunul dintre candidaţii mei. Aveam aşteptări mult mai mari de la Klaus Iohannis atunci când a câştigat alegerile din 2014. Mai multă implicare, mai multă preocupare faţă de problemele societăţii. Mai multă prezenţă", a declarat, sâmbătă, Kelemen Hunor, după ce şi-a depus candidatura la BEC pentru alegerile prezidenţiale.

Preşedintele UDMR a venit la sediul Biroului Electoral Central cu o trotinetă electrică. Kelemen Hunor a strâns aproape 270.000 de semnături pentru candidatura sa.

Preşedintele Klaus Iohannis a răspuns, vineri, afirmaţiilor liderului USR Dan Barna, care l-a catalogat ca fiind "un pompier pentru momentele când casa a luat foc şi se prăbuşea", precizând că a fost, de fapt, "un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbuşească România".

