Klaus Iohannis, despre numirea procurorilor-şefi: Avizul CSM mi s-a părut destul de superficial. Candidaţii sunt foarte buni

Preşedintele Klaus Iohannis, a spus, joi, la Bruxelles, că selecţia celor trei procurori-şefi, numiţi prin decrete prezidenţiale, a fost bine organizată, transparentă şi corect făcută. „Trei candidaţi pe care îi consider foarte buni”, a spus Iohannis, care a admis că a ţinut cont şi de avizul CSM.

„Am semnat decretele de numire pentru procuror general în persoana doamnei Scutea, procuror-şef DIICOT în persoana doamnei Hossu şi procuror-şef la DNA în persoana domnului Bologa. Trei candidaţi care mi-au fost propuşi de ministrul Justiţiei după un proces de selecţie foarte bine organizat, foarte transparent, foarte corect făcut. Numărul foarte mare de candidaţi care s-au înscris la acele interviuri ne arată că a fost o competiţie deschisă. După ce propunerile ministrului au fost concretizate, ele au fost trimise la CSM, care a avut păreri uşor diferite. Avizul CSM mi s-a părut parţial destul de superficial, am considerat corecte propunerile făcute de ministrul Justiţiei. Foarte important de subliniat: că s-a îcheiat interimatul la marile parchete, se ajunsese deja la o perioadă foarte lungă de interimat, care nu a permis procurorilor să îşi facă treaba aşa cum trebuie în toate situaţiile”, a spus Iohannis.

Preşedintela susţine că a ţinut cont la numirea noilor procurori-şefi şi de avizele CSM.

„Pe de altă parte, m-am bucurat că selecţia organizată de domnul ministru Predoiu a scos la inveală trei candidaţi pe care îi consider foarte buni. (...) Există o recomandare să se ţină cont de avize, am ţinut cont, mi-am făcut timp, am citit şi ce mi-a scris domnul ministru, care a venit cu completări şi lămuriri, am citit şi ce a scris CSM”, a mai spus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretele pentru numirea noilor procurori-şefi: Gabriela Scutea la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Crin-Nicu Bologa la DNA şi Elena-Giorgiana Hosu la DIICOT. Procurorii Gabriela Scutea şi Giorgiana Hosu primiseră aviz negativ de la CSM. Crin Bologa a fost singurul care a a fost avizat pozitiv.

Iohannis, mesaj către PSD: În Parlament se lucrează prin prezenţă, nu prin absenţă

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, că poziţia PSD, care a anunţat că nu va participa la votul de învestitură al noului Guvern, este „cel puţin ciudată”. „În Parlament se lucrează prin prezenţă, nu prin absenţă”, a afirmat şeful statului.



Preşedintele Klaus Iohannis susţine că atitudinea PSD este „principail incorectă” şi i-a invitat pe social-democraţi să îşi reconsidere poziţia.

„Atitudinea PSD este cel puţin ciudată. După ce PSD a depus moţiune de cenzură, a căzut Guvernul, acuma ei spun că nu este vina lor. PSD-ul care a depus moţiune, care a reuşit să doboare Guvernul şi acum, când trebuie să se voteze o nouă propunere, ei sunt ocupaţi cu alte treburi. Mi se pare o poziţie principial incorectă şi profit să îi invit să îşi reconsidere punctul de vedere. Parlamentul României este organul suprem care reprezintă voinţa poporului şi acolo se lucrează prin prezenţă, nu prin absenţă”, a spus Iohannis.

Acesta a spus că a avut o întâlnire cu reprezentanţii PNL, pe care i-a încurajat „să meargă mai departe cu pregătirile pentru toate alegerile”.

După şedinţa CEX de miercuri seara, Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD, a spus că social-democraţii nu vor participa, luni, la votul de învestitură al Guvernului Ludovic Orban 2.

Votul de învestire a Cabinetului Orban 2 în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului urmează să fie dat luni, 24 februarie, de la ora 16.00.

