Lia Olguţa Vasilescu, consilier onorific pe infrastructură al premierului Dăncilă

Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii şi propusă pentru ministerul Transporturilor, a solicitat să fie consilierul onorific al premierului pe probleme de infrastructură, a anunţat Liviu Dragnea, la Gorj.

"Vineri am plecat de la Bucureşti spre Reşiţa şi am făcută 8 ore. Am văzut cât de aglomerat e acest drum Craiova-Piteşti. E absolut obligatoriu ca acest drum expres să se realizeze. Din câte ştiu s-au semnat deja contracte pentru două tronsoane. Olguţa Vasilescu i-a cerut premierului să fie consilier onorific pe infrastructură pentru a urmări această lucrare. Gorj nu are doar potenţial de minerit, turistic, ci şi se dezvoltare economică. Un drum expres face ca multe oportunităţi nefolosite să devină viabile. Ieri am venit ep DN67, prin Motru. Cu toate că poate părea un drum neimportant şi acolo am văzut multe maşini, maşini de marfă. Eu sper ca ministrul să se uite şi cu privire la acest drum", a declafrata Liviu Dragnea.

Lia Olguţa Vasilescu a fost ministru al Muncii în guvernarea PSD şi ulterior a fost propusă la ministerul Dezvoltării. După ce a fost respinsă de preşedintele Klaus Iohannis, Vasilescu a devenit propunerea pentru portofoliul de la Transporturi. A fost însă refuzată în mod repetat de şeful statului.

