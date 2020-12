Liberalii discută 3 propuneri de premier. Nicolae Ciucă, cap de listă

Liberalii discută miercuri trei propuneri de premier cu care vor merge la preşedintele Klaus Iohannis. Un nume este cel al lui Nicolae Ciucă, altul a fost deja vehiculat, iar cel de-al treilea nu „a scăpat” în presă, spune prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan a spus, într-o intervenţie telefonică la Digi24, că miercuri se reuneşte Biroul Permanent Naţional care va valida propunerea de premier.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă este acest nume, Rareş Bogdan a răspuns că „nu este singurul nume, sunt trei nume. Vom discuta în câteva zeci de minute la partid, apoi preşedintele partidului va sta de vorbă şi cu partenerul nostru principal, preşedintele României, după care PNL va aproba propunerea respectivă, iar practic de deseară noul premier validat de Biroul Permanent Naţional al PNL va trebui să treacă la constituirea unui cabinet”.

Prim-vicepreşedintele PNL a menţionat că liberalii îşi doresc o situaţie în care premierul să lucreze perfect cu preşedintele.

Întrebat care sunt celelalte două propuneri pe care le vor discuta liberalii, Rareş Bogdan a răspuns: „Avem trei persoane. Una dintre ele a fost vehiculată în spaţiul public, celelalte nu vi le pot spune”.

La întrebarea referitoare la prezenţa lui Ilie Bolojan pe potenţiala listă, Rareş Bogdan a insistat că nu poate dezvălui numele: „Domnul Ciucă este, celelalte două propuneri, cu tot respectul, nu vi le pot dezvălui pentru că le discutăm în 20 de minute. Este un nume care a apărut în spaţiul public, celălalt nume nu a apărut. Exista şi aseară, dar din fericire acest nume nu a scăpat în presă”.

Propunerea PNL va fi discutată cu Klaus Iohannis: „Chiar dacă unii vor să dea impresia că PNL nu ar hotărî nimic singur, vă asigur că PNL este un partid care are o poziţie extrem de clară într-un parteneriat asumat cu preşedintele României. Nu suntem nici consilieri la Cotroceni şi nici nişte persoane care să nu aibă forţa de a impune anumite lucruri”.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă ca premier este o soluţie bună din punctul său de vedere, fiind un militar, europarlamentarul a afirmat că „Nicolae Ciucă este fost şef de stat major, un om care a coordonat nu mai puţin de 12 naţiuni în Irak şi în Afganistan şi a făcut-o extrem de bine. (...) Nimeni nu militarizează România, domnul Ciucă este senator ales în judeţul Dolj cu 25%, este un om extrem de raţional, extrem de hotărât, un pro-occidental şi pro-american, un mare patriot care colaborează perfect cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu preşedintele PNL. Dacă dumnealui va ajunge să fie soluţia pentru această ţară nu consider că cineva doreşte să anuleze drepturi civile sau democraţia din România şi să o transforme”.

Răspunzând unei alte întrebări legate de eventuala opoziţie a USR PLUS la Nicolae Ciucă, Rareş Bogdan a afirmat că acesta este atacat pentru că e militar de carieră şi „nu va scăpa de chestiunea asta”, dar este „absolut convins” că atât Dacian Cioloş cât şi ceilalţi lideri ai USR PLUS „înţeleg exact că urmează luni complicate, că suntem în plină pandemie, că ţara asta are nevoie de un guvern credibil”.