LIVE VIDEO Alegerea preşedintelui Senatului. Tăriceanu a demisionat de la conducere/ Meleşcanu, susţinut de PSD pentru preluarea funcţiei: Nu toţi colegii mă susţin/ Dăncilă: Locul a fost al ALDE

Călin Popescu Tăriceanu şi-a anunţat, în plenul Senatului, demisia din funcţia de preşedinte al Senatului. Teodor Meleşcanu, propus de PSD pentru a prelua conducerea Senatului, a declarat, luni, că a existat o discuţie pe această temă în grupul senatorial ALDE, menţionând că există foarte multe reţineri din partea colegilor şi că totul se va decide la votul din Senat.

UPDATE Senatorii Pro România s-au afiliat grupului ALDE

Adrian Ţuţuianu, Vasile Ilea şi Nicolae Marin au anunţat, luni în plen, că vor activa ca independenţi afiliaţi grupului ALDE.



Anterior anunţului, Adrian Ţuţuianu a declarat pentru MEDIAFAX că iniţial convenise cu PMP, care nu mai are grup la Senat, să formeze grupul „Unirea”, însă PMP s-a răzgândit.

„Până la 12.00 convenisem că facem grupîimpreună, că punem doi vicelideri, unul de la PMP, unul de la Pro România şi un secretar PMP. Cu toate acestea, la 12.30 cei de la PMP s-au răzgândit. Prin urmare, nu se mai poate înfinţa grupul „Unirea””, a explicat Adrian Ţuţuianu.

De asemenea, senatorul ALDE Ilie Niţă a anunţat că demisionează şi se afiliază grupului PSD. Niţă anunţase încă din 28 august că demisionează din ALDE şi trece la PSD.

UPDATE Meleşcanu: Există şi reţineri foarte multe. Va trebui să mergem în Senat, să vedem care va fi votul

"A fost o decizie, am discutat şi în grupul senatorial, există şi reţineri foarte multe, va trebui sa mergem în Parlament, în Senat, să vedem care va fi votul. Nu toţi (colegii mă susţin pentru conducerea Senatului -n.r.)", a declarat Teodor Meleşcanu.

Îngrebat de ce a acceptat această ofertă din partea PSD, în condiţiile în care ALDE a ieşit de la guvernare, fostul ministru de Externe a replicat: "Cred că e o perioadă extrem de dificilă pentru România în care avem nevoie de stabilitate. Nu mă interesa funcţia de ministru. Eu sunt membru ALDE şi rămânem în Opoziţie".

Chestionat ce anume l-a nemulţumit pe liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, Teodor Meleşcanu a precizat că au fost poziţii în cadrul formaţiunii "potrivit cărora nu ar trebui să mai existe nicio relaţie cu PSD".

"Din punctul meu de vedere, aşa cum am spus şi la discuţiile pe care le-am avut înainte de a adopta decizia de ieşire de la guvernare, eu am propus şi a fost aprobată ideea ca la nivel regional, judeţean organizaţiile noastre care colaborează cu PSD şi cu alte organizaţii să rămână pe acelaşi sistem şi în continuare, deci există şi un interes din punctul acesta de vedere", a completat Meleşcanu.

Fostul ministru de Externe a precizat că nu s-a pus problema exvluderii sale din ALDE până în momentul de faţă.

"Nu s-a discutat (excluderea din ALDE). Eu cred că colegii vor realiza că e cea mai bună idee. Nu accept eu sprijinul, ei (PSD -n.r.) mi-au oferit. Cred sincer că e nevoie de stabilitate în România şi Parlamentul va avea un rol deosebit. Toată lumea are şanse, că eu nu ştiu la PSD, la liberali cum vor vota oamenii. Eu sper ca relaţia să nu se înrăutăţească, sper să ajut mult mai mult partidul din această poziţie. Nu cred că putem ajunge la această variantă (excludere n.r.)", a conchis Teodor Meleşcanu.

UPDATE Călin Popescu Tăriceanu şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al Senatului

Călin Popescu Tăriceanu şi-a anunţat, în plenul Senatului, demisia din funcţia de preşedinte al Senatului.

„Este trist pentru mine să remarc că din păcate opoziţia nu a înţeles această luptă pentru redarea dreptului la justiţie al cetăţeanului, pentru eliminarea serviciilor din justiţie. Ei au înţeles că e un asalt asupra justiţiei. Sper că acum au înţeles. Celor care vor veni după mine la conducerea Senatului vă spun că nu am răspuns cu privire la rolul Senatului în viitor, astfel încât să nu mai existe suprapuneri între prerogativele Camerei Deputaţilor şi Senatului. Eu cred că trebuie să desemnăm care va fi rolul Senatului, în viitor, în arhitectura constituţională şi cred că rolul Senatului în viitor este că putem să ne adaptăm schimbărilor”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, în plenul de luni al Senatului, unde a anunţat că demisionează de la şefia forului legislativ.

Liderul ALDE a vorbit şi despre rolul Senatului pe viitor, precizând că nu s-a cramponat de şefia forului legislativ.

„Cred că rolul de dezbatere al marilor proiecte care ţin fie de siguranţa naţională, fie de politica externă trebuie să fie aici în camera Senatului. După cum vedeţi nu m-am cramponat de această funcţie şi am crezut că tărie că funcţiile trebuie să fie făcute pentru oameni şi oamenii pentru funcţii. Am înţeles să mă despart de această funcţie, după ce această alianţă s-a încheiat. Vreau să le mulţumesc tuturor colegilor. Vreau să continui să mă implic politic. Totul pleacă de la această necesitate de a respecta Constituţia şi drepturile şi libertăţile care sunt garantate cetăţenilor”, a explicat Tăriceanu.

Preşedintele ALDE a propus colegilor senatori să facă o pauză ca să poată fi înaintate propunerile din partea partidelor pentru funcţia de preşedinte al Senatului, cât şi pentru cei din componenţa Biroului permanent. Propunerea a fost adoptată de plen.

„Având în vedere că din acest moment funcţia de preşedinte e vacantă şi e nevoie de o alegere nu numai a Biroului permanent dar şi a preşedintelui Senatului, vă propun să luăm o pauză, astfel încât să se poată face aceste propuneri pentru toate funcţiile”, a conchis Călin Popescu Tăriceanu.

UPDATE Dăncilă: Meleşcanu a acceptat în ideea că nu e de acord cu alianţa ALDE - Pro România

Viorica Dăncilă declarat că a discutat cu Teodor Meleşcanu şi acesta a acceptat preluarea şefiei Senatului, în ideea că acesta nu este de acord cu alianţa ALDE şi Pro România. Premierul a adăugat că PSD a vrut să fie corect şi să lase ALDE locul de preşedinte al forului legislativ menţionat.



„Am avut o discuţie cu domnul Meleşcanu legată de şefia Senatului. Am făcut această propunere. Domnul Meleşcanu a acceptat în ideea că dânsul nu e de acord cu coaliţia ALDE - Pro România”, a afirmat Viorica Dăncilă, luni, la Parlament.

Preşedintele PSD a mai spus că şefia Senatului a aparţinut ALDE, iar social-democraţii au vrut să fie corecţi cu partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu.

„Locul a fost al ALDE şi noi am vrut să arătăm că suntem corecţi până la capăt. Puteam să avem din partea PSD, dar am arătat că suntem corecţi până la capăt. Am discutat cu colegii mei, am discutat azi şi la întâlnirea cu preşedintele Camerei Deputaţilor. A fost un vot la Senat pentru acest lucru. Vom vedea acum când va fi votul (cu câte voturi va veni dl Meleşcanu – n.r.)”, a conchis Dăncilă.

Reacţia vine după ce grupul senatorilor PSD a decis susţinerea fostului ministru de Externe pentru funcţia de preşedinte al Senatului, în urma renunţării la poziţie a lui Călin Popescu Tăriceanu.

UPDATE Ciolacu: Nici nu ştiu că domnul Meleşcanu este propunerea PSD. PSD nu are această funcţie

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că nu ştie ca PSD să-l susţină pe Teodor Meleşcanu la conducerea Senatului, precizând că oricum funcţia nu ţine de portofoliul social democraţilor.



"Nu cunosc această decizie (de propunere a lui Teodor Meleşcanu la conducerea Senatului -n.r.), acum la ora patru începe plenul. Nici nu ştiu că domnul Meleşcanu este propunerea PSD. Da, dar eu am fost la o întâlnire cu nişte colegi şi nu folosesc telefonul. Eu ştiu un singur lucru, că în acest moment PSD nu are această funcţie, deci înseamnă că nu e nici o problemă dacă… nu am avut, domnul Tăriceanu nu era de la … Înseamnă că e o decizie foarte bună, ne menţinem echilibru şi până la urmă politica este un compromis. Haideţi, cred că o să iasă. Ar fi fost o decizie incorectă dacă până acum senatorii PSD ar fi avut un preşedinte în cadrul PSD", a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

UPDATE Tăriceanu: Am avut aseară o discuţie cu Meleşcanu şi nu mi-a spus nimic despre o astfel de intenţie

„Nu ştiu, nu mi s-a adus la cunoştinţă această decizie. Nu vreau să facă foarte multe comentari, dar această chestiune ar fi putut să fie făcută, dacă a fost făcută, subliniez la modul ipotetic, numai în cadrul unei discuţii cu ALDE. Această discuţie cu ALDE nu a avut loc. Prin urmare o astfel de propunere nu am ce s-o comentez”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu.

Chestionat dacă este tentativa de racolare a unui parlamentar ALDE, Tăriceanu a răspuns: „V-am spus punctul meu de vedere şi acest punct de vedere îl îmbrăţişează şi colegii mei. Iar dacă vreţi să vă mai spun altceva am avut aseară o discuţie cu domnul Meleşcanu în care nu mi-a spus absolut nimic despre o astfel intenţie, în aşa fel încât să nu se lase intenţia din partea mea că l-aş bănui pe domnul Meleşcanu de o astfel intenţie”.

Întrebat dacă pentru acest lucru ia în considerare excluderea lui Teodor Meleşcanu din ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a replicat: „Dar nu cred că poate cineva să propună o funcţie la ALDE fără să discute cu conducerea ca să se poată accepta o astfel propunere”.

Liderul ALDE a dezminţit posibile negocieri ale PSD cu ALDE.

„Nu, cu parlamentari ALDE nu sunt negocieri, nici discuţii. Azi am stat de vorbă şi cu colegii de la Cameră şi unii despre care au apărut zvonuri în presă că ar fi avut discuţii, mi-au spus că nu au avut niciun fel de discuţii”, a explicat Tăriceanu.

UPDATE Teodor Meleşcanu, susţinut de PSD la şefia Senatului

Întrebată dacă Teodor Meleşcanu a fost întrebat cu privire la acest subiect, Viorica Dăncilă a răspuns: „Vă daţi seama că ne-am consultat şi cu dânsul”.

Meleşcanu, despre propunerea la şefia Senatului: Nu mi-a cerut nimeni să plec din ALDE

Senatorul ALDE Teodor Meleşcanu a declarat, după ce PSD a decis propunerea sa în fruntea Senatului, că nimeni nu i-a cerut vreodată să plece din ALDE. De asemenea, Meleşcanu a declarat că nu a discutat cu liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre această propunere a PSD.

"Am înţeles că astăzi în acest moment în cadrul grupului senatorial PSD s-a adoptat decizia de a-mi susţine candidatura", a declarat fostul ministru de Externe, luni, la Parlament.

Acesta a spus că se va baza pe voturile celor care cred că la conducerea Senatului este nevoie de "un om cu experienţă, echilibrat", pentru că în această perioadă Parlamentul va avea un rol cheie de jucat în politica românească.

De asemenea, Meleşcanu a negat că i-a fost propusă trecerea în PSD: "Niciodată nu mi-a cerut nimeni să plec de la ALDE".

"Este vorba de poziţia că am avut-o în mod normal trebuia să se perpetueze de preşedinte al Senatului. Acest post este o garanţie a faptului că ALDE nu va fi supus unei presiuni de un fel sau altul şi vor oferi şi colegilor mei o perspectivă pentru viitor pentru a rămâne în ALDE şi pentru a ne dezvolta partidul în continuare. N-am discutat încă cu domnul Tăriceanu (despre propunere-n.red.)", a mai declarat senatorul ALDE.

UPDATE Teodor Meleşcanu este luat în calcul pentru şefia Senatului - surse

Senatorul ALDE Teodor Meleşcanu ar fi luat în calcul pentru funcţia de preşedinte al Senatului, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.



Variata este luată în considerare şi în contextul în care Viorica Dăncilă a afirmat, în urmă cu câteva zile, că s-ar bucura ca ALDE să se reîntoarcă la guvernare, precizând că a discutat cu mai mulţi parlamentari ALDE care au îndoieli în privinţa rupturii cu PSD.

UPDATE Călin Popescu Tăriceanu a anunţat conducerea Senatului că va demisiona de la şefia forului - surse

Călin Popescu Tăriceanu şi-a anunţat colegii din Biroul permanent al Senatului că va demisiona de la şefia forului legislativ, urmând să citească textul deciziei în plen, care începe luni la ora 16.00, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.



Încă de săptămâna trecută, Călin Popescu Tăriceanu anunţase că va demisiona din funcţia de preşedinte al Senatului, atunci când a declarat şi că ALDE iese de la guvernare şi formează o alianţă cu Pro România pentru susţinerea candidaturii independente la prezidenţiale a lui Mircea Diaconu.

Alina Gorghiu urmează să fie propunerea grupului senatorilor PNL pentru funcţia de preşedinte al Senatului, în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu e aştept să demisioneze, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.

Potrivit surselor citate, liberalii ar fi avut discuţii cu Pro România, în vederea unui sprijin pentru Alina Gorghiu le şefia Senatului, iar PNL să susţină înfiinţarea unui grup la Senat al Pro România.

În principiu, propunerea PNL ar avea sprijinul USR şi PMP, urmând ca discuţii să fie între liberali şi UDMR în cursul zilei. Întâlnirile grupurilor parlamentare ale Senatului urmează să aibă loc, luni, de la ora 14.00.

Alina Gorghiu ar urma să fie propunerea PNL pentru şefia Senatului - surse

Alina Gorghiu urmează să fie propunerea grupului senatorilor PNL pentru funcţia de preşedinte al Senatului, în contextul în care Călin Popescu Tăriceanu e aştept să demisioneze, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX.



Potrivit surselor citate, liberalii ar fi avut discuţii cu Pro România, în vederea unui sprijin pentru Alina Gorghiu le şefia Senatului, iar PNL să susţină înfiinţarea unui grup la Senat al Pro România.

În principiu, propunerea PNL ar avea sprijinul USR şi PMP, urmând ca discuţii să fie între liberali şi UDMR în cursul zilei. Întâlnirile grupurilor parlamentare ale Senatului urmează să aibă loc, luni, de la ora 14.00.

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, la începutul săptămânii trecute, că ALDE iese la guvernare, în acest context urmând să demisionezi şi din funcţia de preşedinte al Senatului, demisie pe care o va depune în prima zi de lucru a sesiunii parlamentare de toamnă.

Tăriceanu, aşteptat să-şi anunţe astăzi demisia oficială din funcţia de preşedinte al Senatului

Birourile Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului se întrunesc luni de la ora 13.00 pentru a-şi alege noua componenţă şi pentru a demara lucrările parlamentare în noua sesiune ordinară.

De asemenea, conform procedurii, grupurile parlamentare ale partidelor se întrunesc pentru a desemna noii lideri de grup şi pe cine vor susţine la conducerea Senatului, după o eventuală demisie a liderului ALDE Călin Popescu Tăriceanu.

Surse politice au declarat, pentru MEDIAFAX, că majoritatea partidelor ar putea menţine actualii parlamentari în fruntea grupurilor din Camera Deputaţilor şi Senat.

Grupurile parlamentare ale PSD vor stabili luni cine vor fi liderii. Deputaţii social-democraţi au ca actual lider de grup pe Alfred Simonis.

La începutului lunii iulie, surse politice au declarat, pentru MEDIAFAX, că CEx-ul PSD a decis înlăturarea lui Şerban Nicolae de la şefia grupului de senatori şi desemnarea, interimar, a senatorului de Mehedinţi Liviu Lucian Mazilu.

PNL i-ar putea menţine ca lideri de grup pe Raluca Turcan la Camera Deputaţilor şi pe Florin Cîţu la Senat.

De asemenea, PMP l-ar putea desemna din nou pe Marius Paşcan ca lider al deputaţilor.

ALDE ar putea să-i propună pe actualii lideri Varujan Vosganian la Camera Deputaţilor şi Daniel Zamfir la Senat.

USR ar putea decide ca lideri parlamentari să rămână Cristina Prună la deputaţi iar Adrian Wiener la Senat.

Adrian Ţuţuianu a declarat, pentru MEDIAFAX, că Pro România poartă discuţii cu senatori neafiliaţi şi ai PSD pentru a putea forma un grup al Pro România la Senat. El a precizat că va fi depusă cererea dacă vor ajunge la şapte senatori, numărul minim necesar înfiinţării grupului.

Tot luni, partidele vor nominaliza pe cine vor susţine ca preşedinte al Senatului.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, după şedinţa Comitetului Executiv PSD de sâmbătă, că nu a fost adusă în discuţie preşedinţia Senatului, social democraţii aşteptând mai întâi ca liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu să demisioneze. Social-democraţii au ca posibile variante pentru şefia Senatului pe Cristian Dumitrescu sau Ecaterina Andronescu, au precizat surse politice pentru MEDIAFAX.

Surse politice au declarat că Biroul Executiv al PNL ar putea decide desemnarea Alinei Gorghiu pe această funcţie. Totodată, unele partide din Opoziţie ar putea susţine nominalizarea PNL. PMP şi-a exprimat intenţia în acest sens, conform surselor politice.

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că în prima zi a sesiunii parlamentare va demisiona oficial din funcţia de preşedinte al Senatului.

Nominalizările partidelor vor fi depuse la Biroul Permanent al Senatului iar propunerile vor fi trimise la plenul forului legislativ pentru vot.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.