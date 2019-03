Liviu Dragnea: Klaus, poate nu intru în puşcărie. Nu te culca pe o ureche/ Abia îl aştept să organizeze referendum

Liderul PSD, Liviu Dragnea a declarat luni că preşedintele Klaus Iohannis îl vrea în puşcărie. El i-a transmis însă un mesaj şefului statului: ”Klaus, poate nu intru (la puşcărie - n.r.). Nu te culca pe o ureche”.

Am înţeles că Iohannis să intru în puşcărie ca să doarmă liniştit. Klaus, poate nu intru. Nu te culca pe o ureche. Deci, dacă cumva o astfel de acţiune ar aduce dreptate pentru mii de oameni să nu se aducă dreptate, pentru ca Iohannis să doarmă liniştit. Nu se poate judeca aşa. În orice ţară ca afară aşa ceva nu ar fi acceptat. La noi trebuie să fie acceptat. O să lupt până la capăt cu toată coloana mea”, a declarat după şedinţa CExN al PSD Liviu Dragnea.

El a respins opiniile potrivit cărora ar fi avantajat de prevederile din draftul de ordonanţă de urgenţă care vizează repunerea în termen pentru contestaţia în anulare a tuturor sentinţelor definitive date de completurile de 5 judecători de la ÎCCJ despre care CCR a decis că au fost nelegal constituite.

”Eu vă spun ceva. Guvernul şi PSD nu se ocupă numai de asta, numai că eu nu am nicio şansă în discuţie cu voi să vorbim de asta. Despre faptul că am depăşit Portugalia la PIB, despre faptul că avem creştere economică, despre investiţiile majore care încep să se întâmple acum în sănătate, despre miile de proiecte care se întâmplă acum în România. Cu asta se ocupă PSD. Numai că, nefiind subiecte importante la conferinţa de presă, mă duceţi la subiecte precum ambasada Ierusalimului, la complete de 3, de 7. Răspunsul clar este că sunt momente şi perioade când un partid trebuie să îşi asume şi costuri electorale pentru că din păcate aceste alegeri şi pentru 2-4 procente în plus România nu a putut să finalizeze nişte proiecte importante. Unii ca Iohannis şi ca alţi oameni care mint într-un la televizor le spun că pensia e mai mică”, a adăugat Dragnea.

Apărarea lui Liviu Dragnea, dar şi cea a fostei directoare DGASPC Teleorman au depus săptămâna trecută la ÎCCJ cereri prin care arată că decizia de la fond a fost pronunţată de un complet nelegal şi cer rejudecarea dosarului de către un complet de 3 judecători specializat pe cauzele de corupţie.

Dragnea: Abia îl aştept să organizeze referendum pe Klaus Werner Iohannis

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că ”abia” aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să convoace referendum pe Justiţiei, afirmând că va fi un bun prilej pentru români de a răspunde şi la alte întrebări, precum ”câte case e nevoie să furi la stat ca să ajungi preşedintele României?”.

”Eu de abia îl aştept să organizeze referendum pe dl Klaus Werner Iohannis. Va fi un prilej foarte bun pentru români să răspundă la alte întrebări. De exemplu, câte case e nevoie să furi la stat ca să ajungi preşedintele României? Câte dosare penale e nevoie să aui pentru a câştiga un nou mandat? Sigur va fi un prilej de dezbatere pe tema asta”, a declarat Liviu Dragnea.

Reacţia liderului PSD vine după ce şeful statului a declarat la Sinaia că a început să reevalueze ideea unui referendum pentru „a da românilor votul înapoi”, deoarece numai aşa românii pot arăta că nu mai sunt de acord „cu felul în care PSD strică legile justiţiei”.

Klaus Iohannis a spus că a invitat deja, pentru începutul săptămânii viitoare, mulţi români interesaţi cu care va avea consultări pe tema referendumului, deoarece îşi doreşte un referendum bine organizat şi bine gândit, în parteneriat cu societatea civilă, cu partidele de bună credinţă şi împreună cu românii.

De asemenea, reprezentanţii magistraţilor, respectiv asociaţiile profesionale şi instituţii judiciare, sunt invitaţi la discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema reformei justiţiei şi a referendumului pe justiţie, a anunţat, pe Facebook, judecătorul Cristi Danileţ.

