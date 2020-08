Lovitură majoră pentru Gabriela Firea. Conturile Primăriei Capitalei au fost blocate

Primaria Municipiului Bucuresti a fost informata astazi, 07 august, prin adresa nr. 45847/07.08.2020 a Trezoreriei Municipiului Bucuresti, despre depunerea dosarului de executare nr. 202/EP/2018 emis de BEJ Peticaru Eduard, debitor Municipiul Bucuresti prin Primar General, creditor fiind Constanda Costica, Constanda Maria. Primarul General, Gabriela Firea: ”In acest moment, conturile Primariei Capitalei sunt blocate, iar proiecte de importanta majora pentru dezvoltarea Bucurestiului sunt puse in pericol. Ma refer aici la obiective de investitii precum Spitalul Metropolitan, Pasajul Ciurel, Pasajul Doamna Ghica sau Prelungirea Ghencea. Este o situatie dificila pentru Bucuresti, trebuie sa punem in aplicare o sentinta definitiva şi irevocabila a instantei, pronunţata în anul 2019, dupa procese care au durat 20 de ani. Sunt decizii pe care nu le-am luat noi, dar pentru care trebuie sa platim. Municipiul Bucureşti trebuie să-i returneze lui Costica Costanda 115 milioane euro, ceea ce reprezintă 20% din bugetul anual al Capitalei. Deşi am luat toate măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare şi am făcut deja plăţi eşalonate de aproximativ 17 milioane euro, am ajuns în situaţia în care Costică Constanda a pus poprire pe conturile Municipiului Bucureşti. Pentru a iesi din aceasta situatie de criza, voi supune din nou aprobarii CGMB, in urmatoarea sedinta, un proiect de hotarare care sa remedieze aceasta problema”. Reamintim faptul ca, pentru a putea respecta sentinţa definitivă şi irevocabilă în procesul cu Costică Constanda, Primarul General a supus spre aprobare, în patru şedinţe succesive ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, un proiect de hotarare prin sa se reduca suma totală datorată cu aproximativ 40%. Proiectul de Hotărâre a fost respins de fiecare dată, iar pentru a fi aprobat era nevoie de votul a 2/3 din numarul total al consilierilor generali. Din bugetul Municipiului Bucuresti sunt suportate cheltuieli de importanţă strategică privind alimentarea cu energie termică, transportul în comun, iluminat public, funcţionarea celor 19 spitale aflate în coordonarea Municipalităţii, proiectele de investiţii în infrastructură, etc. EXCLUSIV Costel Constanda: Primăria nu vrea să renunţe la niciuna din miile de proprietăţi, de aceea am blocat conturile



„În cadrul PMB, există o comisie mandatată de către primarul general să poarte negocieri cu mine şi avocaţii mei, în vederea identificării unor soluţii pentru stingerea datoriilor pe care Municipalitatea le are faţă de mine. Această comisie a dorit să salveze o parte cât mai mare a lichidităţii bugetare şi astfel a oferit, în schimbul sumelor datorate, terenuri şi alte bunuri aflate în proprietatea privată a Primăriei Capitalei.

Necunoscând situaţia juridică a proprietăţilor Primăriei oferite în schimbul banilor, am ales două variante:

1. Cumpăr o parte din fosta mea proprietate, Satul Francez, căreia îi cunoşteam situaţia juridică, sau

2. Să scoată Primăria la licitaţie întreaga proprietate ( tot Satul Francez ) pentru a produce lichidităţi şi astfel să-mi plătească banii sau o mare parte din banii pe care mi-i datorează.

Totul era valabil sub condiţia obţinerii aprobării Consiliului General a uneia din aceste variante. Niciuna din aceste propuneri nu a fost agreată de către CGMB. Am înţeles că Primăria nu are lichidităţi pentru a-şi plăti datoriile faţă de mine, dar faptul că nu vrea să renunţe la niciuna din miile de proprietăţi pe care le deţine, m-a determinat să blochez conturile acestei instituţii." a declarat, pentru Mediafax, omul de afaceri Costel Constanda.

Primăria Capitalei a fost executată silit pentru suma de 3,8 milioane de euro



Potrivit unor surse din primăria Capitalei, conturile instituţiei au fost blocate încă de miercuri pentru o datorie de 115 milioane de dolari către omul de afaceri Costică Constanda. El a ameninţat încă din data de 3 august că va popri conturile. În procesul intentat de omul de afaceri, Municipiul Bucureşti trebuie să-i returneze acestuia 69 de milioane de euro, costul terenului pe care nu l-a primit şi restul, până la 115 milioane de euro, dobânzi şi alte chetuieli.

Instanţa Supremă a decis, în 2019, că banii îi revin ca despăgubiri după ce nu a fost lăsat să ridice blocuri pe un teren cumpărat lângă parcul Herăstrău. Şi nu a fost lăsat să construiască nici în parcul Bordei ce-i fusese oferit la schimb de Primărie.

Povestea afacerilor lui Costel Constanda a început în anul 2003, când a obţinut în instanţă aproximativ 3 hectare de pământ în Satul Francez, zonă rezidenţială din nordul Capitalei. Atunci, primar era Traian Băsescu iar Primăria Generală construise deja acolo vile de lux . Aşa că edilul de atunci i-a oferit lui Constanda parcul Bordei, aflat într-o zonă la fel de scumpă, în cartierul Primăverii, la câţiva metri de fosta reşedinţă a lui Nicolae Ceauşescu.

Omul de afaceri intenţiona să construiască blocuri în perimetrul parcului. Fiind o zonă verde, în jurul parcului Floreasca, activiştii de mediu s-au împotrivit vehement şi înţelegerea cu primăria a picat. Costanda a rămas cu terenul din Satul Francez şi a încercat să ridice blocuri acolo. A cerut un plan urbanistic zonal, care însă nu a fost aprobat de consilieri.Constanda a dat primăria în judecată.