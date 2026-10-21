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Luca Niculescu anunță că prima sa vizită va fi la Chișinău. Ce a discutat cu premierul Republicii Moldova

Luca Niculescu a anunțat că prima sa vizită va fi la Chișinău, după o convorbire telefonică cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, în care cei doi au discutat despre intensificarea cooperării bilaterale și continuarea proiectelor comune.
Luca Niculescu anunță că prima sa vizită va fi la Chișinău. Ce a discutat cu premierul Republicii Moldova
Cosmin Pirv
21 oct. 2026, 13:06, Politic
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„Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chișinău și ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru și pentru a identifica altele noi”, a transmis Luca Niculescu într-o postare pe X.

Acesta a precizat că le-a solicitat deja miniștrilor români să ia legătura cu omologii de la Chișinău.

De asemenea, premierul României a reafirmat sprijinul Guvernului pentru Republica Moldova, inclusiv în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Anterior, Guvernul Republicii Moldova a anunțat că premierul Vasile Tofan și omologul său român, Luca Niculescu, au convenit, în timpul unei convorbiri telefonice purtate marți seară, să se întâlnească la Chișinău în următoarea perioadă. Vasile Tofan l-a felicitat pe noul prim-ministru al României pentru preluarea mandatului și l-a invitat la Chișinău.

 

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