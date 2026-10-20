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Luca Niculescu, mesaj pentru PSD și PNL privind durata Guvernului: Acesta este termenul pentru care lucrăm

Premierul Luca Niculescu a declarat, în prima conferință de presă după preluarea mandatului, că Guvernul pe care îl conduce se ghidează după programul de guvernare, care are o durată de doi ani, întrebat dacă acordurile politice încheiate cu PSD și PNL îi limitează mandatul.
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Andrei Rachieru
20 oct. 2026, 21:45, Politic
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Întrebarea a venit în contextul în care acordurile dintre partidele care susțin Guvernul au alimentat speculațiile privind durata cabinetului, inclusiv în condițiile în care PNL a anunțat că nu va depune o moțiune de cenzură până în martie, iar PSD a transmis că după șase luni va fi reevaluat.

„Eu cred că un Guvern este judecat în fiecare zi, este judecat și evaluat de cetățeni, este judecat și evaluat de dumneavoastră, jurnaliștii. Avem parte de evaluări, încă nici nu ne-am instalat în funcție prea bine și am văzut deja multe evaluări și anticipări ale unor viitoare reușite sau chestiuni care nu vor reuși atât de bine”, a afirmat premierul.

Niculescu a precizat că le-a cerut tuturor miniștrilor să se raporteze la programul de guvernare și a subliniat că acesta reprezintă reperul mandatului său.

„Eu mă ghidez după programul de guvernare și i-am invitat pe toți miniștrii foarte serios să facă acest lucru. Programul de guvernare este pe doi ani și acesta este termenul pentru care lucrăm”, a declarat premierul.

Acesta a mai spus că activitatea Guvernului este evaluată permanent de cetățeni și de jurnaliști, în condițiile în care au apărut deja anticipări privind rezultatele cabinetului, deși acesta abia și-a început activitatea.

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