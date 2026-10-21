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Luca Niculescu: Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii

Premierul Luca Niculescu a declarat miercuri că Pilonul 2 de pensii va rămâne neschimbat, subliniind că activele acestuia reprezintă economiile a milioane de români și aproximativ 20% din PIB-ul României.
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„Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. Sunt aproximativ 20% din produsul intern brut, sunt economiile a milioane de români acolo”, a afirmat Luca Niculescu, întrebat dacă banii din Pilonul 2 ar putea fi folosiți în alte scopuri.

„Unul dintre cuvintele de ordine pe care România trebuie să le aibă este predictibilitate. Pilonul 2 există și va exista exact așa cum este”, a adăugat acesta.

Declarațiile au fost făcute miercuri dimineața, la preluarea mandatului de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), unde Luca Niculescu a evidențiat și importanța atragerii fondurilor europene.

Printre prioritățile menționate se numără finalizarea PNRR până la sfârșitul anului, clarificarea sumelor care mai pot fi atrase și accelerarea absorbției fondurilor de coeziune.

Potrivit acestuia, aproximativ 3 miliarde de euro ar putea ajunge în economia României prin PNRR.

Un număr tot mai mare de români, în creștere semnificativă față anul trecut, încasează banii acumulați în contul de pensie obligatorie administrată privat, Pilonul 2, cont în care au virat cota aferentă în fiecare lună de activitate, după cum datele oficiale ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), cuprinse în raportul sistemului de pensii private pe semestrul 2 din 2026.

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