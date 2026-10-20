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Luca Niculescu, primul discurs în calitate de premier: „Încheiem astfel azi cinci luni și jumătate de criză politică”

Premierul Luca Niculescu a mulțumit marți parlamentarilor pentru cele 280 de voturi de învestire, anunțând că noul Guvern își începe imediat activitatea, după cinci luni și jumătate de criză politică.
Luca Niculescu, primul discurs în calitate de premier: „Încheiem astfel azi cinci luni și jumătate de criză politică
Maria Nițu
20 oct. 2026, 16:59, Politic
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Noul premier al României, Luca Niculescu, a susținut marți primul discurs în calitate de prim-ministru, în cadrul căruia le-a mulțumit parlamentarilor pentru votul de învestire a noului Guvern, care a primit 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

Acesta a declarat, în fața jurnaliștilor, după votul din plen, că rezultatul îl responsabilizează, precizând că România încheie astfel cinci luni și jumătate de criză politică, perioadă care a avut efecte asupra economiei și asupra vieții românilor.

„A fost o zi importantă în Parlamentul României. Vreau să le mulțumesc parlamentarilor pentru votul acordat acestui guvern, pentru cele 280 de voturi primite. Este un vot care ne responsabilizează, care ne onorează evident, dar în primul rând ne responsabilizează, pentru că știm condițiile în care a fost acordat acest vot”, a declarat Luca Niculescu, după votul de învestire.

Premierul a mulțumit formațiunilor politice și parlamentarilor care au susținut noul Executiv, în special PSD, care va face parte din Guvern.

„Vreau să le mulțumesc reprezentanților PSD pentru susținere și pentru implicarea în acest guvern, cum vreau să le mulțumesc de asemenea și unor formațiuni precum Partidul Național Liberal, UDMR, Grupul Minorităților Naționale și tuturor celor parlamentari care au susținut acest guvern”, a afirmat Niculescu.

Niculescu: Criza politică a avut costuri pentru români

Luca Niculescu a declarat că învestirea noului Guvern pune capăt unei perioade de cinci luni și jumătate de criză politică.

Potrivit premierului, efectele acestei perioade s-au resimțit în viața de zi cu zi a cetățenilor, prin facturi și creșterea șomajului, și în situația economică și în contextul geopolitic.

„Încheiem astfel azi cinci luni și jumătate de criză politică, care înseamnă costuri pentru români, costuri pe care le simt în facturi, costuri pe care le simt în creșterea șomajului, costuri pe care le simțim și în situația economică, în situația geopolitică. Este foarte important și era foarte important ca România să aibă un guvern”, a spus premierul.

Noul prim-ministru al României a declarat că, din această seară, începe munca pentru țară.

„Din această seară România are un guvern cu puteri depline. Ne apucăm imediat de treabă. Prima ședință de guvern va fi în această seară”, a declarat Luca Niculescu.

„Vom forma o echipă și vom lucra împreună”

„Și chiar dacă venim din medii și orizonturi diferite, chiar dacă unii din această echipă sunt politicieni, unii cu multă experiență în politică, iar alții sunt independenți, sunt din lumea academică, sunt din lumea artistică, vom forma o echipă și vom lucra împreună”, a spus premierul.

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit marți votul de încredere al Parlamentului. Noul Cabinet, format din miniștri PSD și independenți și susținut parlamentar de PNL și UDMR, a obținut 280 voturi pentru și 58 împotrivă. Pentru învestire erau necesare cel puțin 233 de voturi.

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