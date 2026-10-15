Prima pagină » Politic » Luca Niculescu: România trebuie să aibă relații foarte bune cu SUA. Vreau o agendă externă care să atragă investiții

Luca Niculescu: România trebuie să aibă relații foarte bune cu SUA. Vreau o agendă externă care să atragă investiții

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat joi, la Antena 1, că România trebuie să mențină relații foarte bune cu Statele Unite, pe care le-a descris drept principalul aliat strategic al țării, dar și să consolideze legăturile cu Franța și cu ceilalți parteneri europeni.
Niculescu: Urmează de urgență rectificarea bugetară. Spitalele și ambulanțele riscă probleme mari
Niculescu: Urmează de urgență rectificarea bugetară. Spitalele și ambulanțele riscă probleme mari
Va lua în calcul Luca Niculescu acordarea unor ajutoare pentru Dacia? „Va fi printre priorități”
Va lua în calcul Luca Niculescu acordarea unor ajutoare pentru Dacia? „Va fi printre priorități”
Oana Țoiu: Gazele americane trebuie cumpărate la un preț comparabil cu producția României. Miza este scăderea facturilor
Oana Țoiu: Gazele americane trebuie cumpărate la un preț comparabil cu producția României. Miza este scăderea facturilor
Nicușor Dan anunță o reuniune specială a NATO pentru Marea Neagră, după atacurile cu drone: „Sunt încercări ale Rusiei de a destabiliza societățile”
Nicușor Dan anunță o reuniune specială a NATO pentru Marea Neagră, după atacurile cu drone: „Sunt încercări ale Rusiei de a destabiliza societățile”
Cinci membri ai echipajului navei avariate în Marea Neagră, transportați la spital. Continuă misiunea de căutare și salvare
Cinci membri ai echipajului navei avariate în Marea Neagră, transportați la spital. Continuă misiunea de căutare și salvare
Oana Antipa
15 oct. 2026, 19:43, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Niculescu a anunțat că își propune o agendă externă diversificată, cu o componentă economică importantă, prin care să fie atrase mai multe investiții în România.

Întrebat dacă este mai apropiat de Statele Unite sau de Franța și despre acuzațiile potrivit cărora ar fi „omul Franței”, premierul desemnat a respins această etichetare.

„Sunt patriot, sunt român. Eu voi face acest guvern pentru România. România trebuie să aibă relații foarte bune cu Statele Unite”, a declarat Luca Niculescu.

„Este principalul aliat strategic pe care îl avem”

Premierul desemnat a făcut o distincție între rolul Statelor Unite în arhitectura strategică a României și relația istorică pe care Bucureștiul o are cu Parisul.

„Este partenerul nostru strategic, este principalul aliat strategic pe care îl avem. Franța este partenerul nostru istoric. Avem o relație excepțională și veche cu Franța, dar nu e numai Franța în Europa”, a afirmat Niculescu.

El a subliniat că viitorul Guvern trebuie să cultive relațiile României și cu celelalte state europene.

„Suntem mulți în Europa și trebuie să avem o relație bună cu toți”, a declarat premierul desemnat.

Niculescu vrea să iasă „cât mai mult din biroul de la Victoria”

Luca Niculescu a vorbit și despre modul în care intenționează să își exercite mandatul de premier, afirmând că una dintre prioritățile sale va fi contactul direct cu oamenii din țară.

„Iar unul dintre lucrurile pe care mi le propun, de fapt sunt două lucruri. Unul, să ies cât mai mult din biroul de la Victoria, să ies cât mai mult în orașele, în satele, în comunele din România, să văd oamenii, să intru în contact cu ei”, a spus Niculescu.

Agendă externă cu miză economică

A doua direcție anunțată de premierul desemnat privește politica externă. Niculescu a spus că aceasta va fi coordonată cu președintele României și va urmări inclusiv atragerea de capital străin în economia românească.

„De asemenea, o agendă externă, evident acordându-mă cu președintele României, diversificată, în așa fel încât să atragem, cu o componentă economică importantă, în așa fel încât să atragem investiții în România”, a declarat premierul desemnat.

Niculescu consideră că România are potențialul de a atrage un volum mai mare de investiții decât în prezent.

„România e o țară extrem de atractivă, investițiile pot veni și mai multe”, a afirmat Luca Niculescu.

Declarațiile premierului desemnat indică astfel două direcții pe care acesta spune că vrea să le urmărească în plan extern: menținerea unei relații strategice puternice cu Statele Unite și dezvoltarea relațiilor cu partenerii europeni, concomitent cu folosirea agendei diplomatice pentru atragerea de investiții în România.

Recomandarea video

EXCLUSIV Avertizor de integritate: Nepoata lui Grindeanu, angajată expert cu 6.600 lei lunar de către CJ Timiș într-un proiect european
G4Media
Arhivele Securității: imagini rare și detalii explozive din culisele europene ale lui Dinamo - mese de lux, bani, fete și vacanțe pentru arbitri + „A apreciat-o pe informatoarea «Brândușa»”
GSP.ro
Miruță constată că s-au înmulțit incidentele cu nave și drone, dar amintește că România nu e o țară aflată în război
Gandul
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
„Punem chirpici în fisuri și mergem mai departe!” Cum își continuă viața locatarii blocului din Rahova afectat de explozie
Libertatea
Proprietarii de apartamente, avertizați: locuințele care ar putea fi eliminate de pe platformele de închiriere. Ce prevede legea
CSID
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Promotor