Luca Niculescu: România trebuie să aibă relații foarte bune cu SUA. Vreau o agendă externă care să atragă investiții

Niculescu a anunțat că își propune o agendă externă diversificată, cu o componentă economică importantă, prin care să fie atrase mai multe investiții în România.

Întrebat dacă este mai apropiat de Statele Unite sau de Franța și despre acuzațiile potrivit cărora ar fi „omul Franței”, premierul desemnat a respins această etichetare.

„Sunt patriot, sunt român. Eu voi face acest guvern pentru România. România trebuie să aibă relații foarte bune cu Statele Unite”, a declarat Luca Niculescu.

„Este principalul aliat strategic pe care îl avem”

Premierul desemnat a făcut o distincție între rolul Statelor Unite în arhitectura strategică a României și relația istorică pe care Bucureștiul o are cu Parisul.

„Este partenerul nostru strategic, este principalul aliat strategic pe care îl avem. Franța este partenerul nostru istoric. Avem o relație excepțională și veche cu Franța, dar nu e numai Franța în Europa”, a afirmat Niculescu.

El a subliniat că viitorul Guvern trebuie să cultive relațiile României și cu celelalte state europene.

„Suntem mulți în Europa și trebuie să avem o relație bună cu toți”, a declarat premierul desemnat.

Niculescu vrea să iasă „cât mai mult din biroul de la Victoria”

Luca Niculescu a vorbit și despre modul în care intenționează să își exercite mandatul de premier, afirmând că una dintre prioritățile sale va fi contactul direct cu oamenii din țară.

„Iar unul dintre lucrurile pe care mi le propun, de fapt sunt două lucruri. Unul, să ies cât mai mult din biroul de la Victoria, să ies cât mai mult în orașele, în satele, în comunele din România, să văd oamenii, să intru în contact cu ei”, a spus Niculescu.

Agendă externă cu miză economică

A doua direcție anunțată de premierul desemnat privește politica externă. Niculescu a spus că aceasta va fi coordonată cu președintele României și va urmări inclusiv atragerea de capital străin în economia românească.

„De asemenea, o agendă externă, evident acordându-mă cu președintele României, diversificată, în așa fel încât să atragem, cu o componentă economică importantă, în așa fel încât să atragem investiții în România”, a declarat premierul desemnat.

Niculescu consideră că România are potențialul de a atrage un volum mai mare de investiții decât în prezent.

„România e o țară extrem de atractivă, investițiile pot veni și mai multe”, a afirmat Luca Niculescu.

Declarațiile premierului desemnat indică astfel două direcții pe care acesta spune că vrea să le urmărească în plan extern: menținerea unei relații strategice puternice cu Statele Unite și dezvoltarea relațiilor cu partenerii europeni, concomitent cu folosirea agendei diplomatice pentru atragerea de investiții în România.