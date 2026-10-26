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Luca Niculescu se întâlnește azi cu guvernatorul BNR și cu reprezentanții mediului de afaceri

Premierul Luca Niculescu se întâlnește, luni, cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, dar și cu reprezentanții mediului de afaceri. Palatul Victoria nu precizează temele care vor fi abordate în cadrul celor două întrevederi, însă cel mai probabil sunt discuții înainte de a fi realizat bugetul pentru 2027.
Luca Niculescu se întâlnește azi cu guvernatorul BNR și cu reprezentanții mediului de afaceri
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Diana NunuțLaura Buciu
26 oct. 2026, 07:00, Politic
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Premierul Luca Niculescu are, luni, două întâlniri la Palatul Victoria. Una va fi cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, iar cealaltă va fi cu reprezentanții mediului de afaceri.

Potrivit programului anunțat de Palatul Victoria, întâlnirea cu Mugur Isărescu va avea loc la ora 11:00, la sediul BNR. Întâlnirea cu reprezentanții mediului de afaceri va avea loc la Palatul Victoria, la ora 14:00.

În anunțul privind programul premierului nu sunt precizate temele care vor fi abordate în cadrul celor două întâlniri.

Contextul întâlnirilor

Cele două întrevederi au loc în contextul în care România trebuie să reducă deficitul bugetar, să continue reformele asumate în fața Comisiei Europene și să asigure finanțarea investițiilor, în condițiile în care creșterea prețurilor a afectat puterea de cumpărare a populației.

De asemenea, întâlnirea are loc și în contextul în catre Luca Niculescu a spus încă de la instalare că bugetul pentru anul viitor este una dintre prioritățile declarate ale Guvernului. Premierul a susținut că și-a propus adoptarea acestuia până la sfârșitul anului 2026.

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit de Parlament pe 20 octombrie, după mai multe nominalizări făcute de președintele Nicușor Dan care au eșuat.

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