Luca Niculescu se întâlnește luni cu guvernatorul BNR și cu reprezentanții mediului de afaceri

Premierul Luca Niculescu va avea, luni, două întâlniri la Palatul Victoria. Una va fi cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, iar cealaltă va fi cu reprezentanții mediului de afaceri.

Potrivit programului anunțat de Palatul Victoria, întâlnirea cu Mugur Isărescu va avea loc la ora 11:00, la sediul BNR. Întâlnirea cu reprezentanții mediului de afaceri va avea loc la Palatul Victoria, la ora 14:00.

În anunțul privind programul premierului nu sunt precizate temele care vor fi abordate în cadrul celor două întâlniri.

Cele două întrevederi au loc în contextul în care România trebuie să reducă deficitul bugetar, să continue reformele asumate în fața Comisiei Europene și să asigure finanțarea investițiilor, în condițiile în care creșterea prețurilor a afectat puterea de cumpărare a populației.

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit de Parlament pe 20 octombrie, după mai multe nominalizări făcute de președintele Nicușor Dan care au eșuat.