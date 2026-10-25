Prima pagină » Politic » Luca Niculescu se întâlnește luni cu guvernatorul BNR și cu reprezentanții mediului de afaceri

Luca Niculescu se întâlnește luni cu guvernatorul BNR și cu reprezentanții mediului de afaceri

Premierul Luca Niculescu se va întâlni, luni, cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, dar și cu reprezentanții mediului de afaceri. Palatul Victoria nu precizează temele care vor fi abordate în cadrul celor două întrevederi
Luca Niculescu se întâlnește luni cu guvernatorul BNR și cu reprezentanții mediului de afaceri
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Diana Nunuț
25 oct. 2026, 20:13, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul Luca Niculescu va avea, luni, două întâlniri la Palatul Victoria. Una va fi cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, iar cealaltă va fi cu reprezentanții mediului de afaceri.

Potrivit programului anunțat de Palatul Victoria, întâlnirea cu Mugur Isărescu va avea loc la ora 11:00, la sediul BNR. Întâlnirea cu reprezentanții mediului de afaceri va avea loc la Palatul Victoria, la ora 14:00.

În anunțul privind programul premierului nu sunt precizate temele care vor fi abordate în cadrul celor două întâlniri.

Cele două întrevederi au loc în contextul în care România trebuie să reducă deficitul bugetar, să continue reformele asumate în fața Comisiei Europene și să asigure finanțarea investițiilor, în condițiile în care creșterea prețurilor a afectat puterea de cumpărare a populației.

Guvernul condus de Luca Niculescu a fost învestit de Parlament pe 20 octombrie, după mai multe nominalizări făcute de președintele Nicușor Dan care au eșuat.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
GSP.ro
Peste 12.000 de persoane au încasat pensii de serviciu în septembrie 2026. Câți bani au primit magistrații
Gandul
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Cancan
Afaceristul român a pierdut 35.000.000 de euro pe distracția favorită: „Cât un spital de pediatrie în Botoșani”
Prosport
Alegeri prezidențiale în Bulgaria: Iliana Yotova și Andrey Gyurov se vor înfrunta în turul al doilea după un vot strâns - exit-poll
Libertatea
Ce se pune lângă icoană în ajunul Sfântului Dumitru, pentru sănătatea și binele întregii familii
CSID
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor