Ludovic Orban, despre moţiunea de cenzură: Săptămâna asta finalizăm discuţiile. Mizăm pe contribuţia parlamentarilor ALDE

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, luni, că până la finalul săptămânii vor fi finalizate discuţiile cu toate partidele parlamentare în privinţa moţiunii de cenzură, urmând ca mai apoi aceasta să fie depusă. El a adăugat că mizează pe contribuţia tuturor parlamentarilor ALDE.

„Zilele Guvernului Dăncilă sunt numărate. Moţiunea de cenzură intră în linie dreaptă. În cursul acestei săptămâni vom finaliza toate discuţiile cu toate formaţiunile politice şi grupurile parlamentare care sunt implicate în efortul de a pune punct acestei guvernări catastrofale pentru România. Ne-am informat colegii privind stadiul discuţiilor, ne-am propus ca obiectiv să strângem toate semnăturile în cursul acestei săptămâni şi de asemenea în cursul acestei săptămâni să stabilim data la care depunem moţiunea de cenzură şi evident în funcţie de data la care depunem moţiunea de cenzură, data la care se va dezbate şi se va vota moţiunea de cenzură”, a declarat Ludovic Orban, la finalul şedinţei Biroului Executiv.

Liderul PNL a adăugat că mizează pe contribuţia tuturor parlamentarilor ALDE în privinţa susţinerii moţiunii de cenzură.

„Aşteptăm finalizarea procedurilor în cadrul ALDE, ştim foarte bine că trebuia să ia o decizie ALDE şi după decizie să strângă semnăturile, noi mizăm pe contribuţia tuturor parlamentarilor care astăzi sunt în ALDE, indiferent de speculaţiile care apar pe aici pe acolo vom vedea cu precizie exact numărul de semnături pe care putem conta, oricum calculele noastre ne fac să fim optimişti. Cum se zice „verba volant scripta manent”, nu pot să îmi imaginez că dacă un parlamentar semnează o moţiune de cenzură pentru căderea Guvernului, ar putea să schimbe poziţia de la momentul semnării până la momentul votului, în ciuda asalturilor disperate pe care le face PSD şi Guvernul asupra parlamentarilor de opoziţie, asalturilor care de multe ori depăşesc graniţele legii şi aici le atrag atenţia că riscă să intre în sfera penală”, a adăugat Orban.

Totodată, el a susţinut că are încredere în parlamentarii Pro România că vor semna şi vota moţiunea.

„Am încredere că parlamentarii Pro România în urma deciziilor luate şi în urma anunţurilor publice semnează şi votează moţiunea de cenzură, nu am nici un motiv să mă îndoiesc de această atitudine şi de această decizie. De altfel o spun sincer, am discutat cu mai mulţi parteneri în acest efort, cei mai mulţi dintre ei sunt de acord inclusiv să fie un vot la vedere, astfel încât să nu fie nici un fel de dubiu privitor la modul în care este exercitat acest vot. Pe de altă parte, am încredere că formaţiuni politice care s-au declarat în opoziţie, parlamentari care sunt în aceste formaţiuni politice şi implicit sunt practic în opoziţie, semnează şi votează moţiunea de cenzură”, a mai spus Orban.

