Ludovic Orban: Probabilitatea e de 75% să fie o angajare a răspunderii pe buget şi 25% să fie dezbateri parlamentare

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că există o probabilitate de 75% ca Guvernul să aleagă varianta angajării răspunderii pe Legea bugetului de stat de anul viitor şi 25% să fie o dezbatere în Parlament.

„Mâine (marţi - n.r.) vom lua decizia, în funcţie de evaluarea discuţiilor cu grupurile parlamentare. Suntem în 16 decembrie. În cazul în care înaintăm bugetul în dezbatere parlamentară, trebuie să ţinem cont de câţiva factori. Săptămâna asta nu prea ai ce să discuţi, pentru că, de exemplu, senatorii PSD sunt la Bruxelles. Probabil îşi fac campanie la Bruxelles. Sunt 38 de senatori care îşi refac imaginea probabil la nivel european. Eu cred că se pregătesc de Congres. Dar în săptămâna asta nu poţi. Săptămâna viitoare, luni e 23, 24 deja e ajunul de Crăciun, 25 e Crăciunul şi deja e presiune publică să facem punte. Adică 24, 25 şi 26. Încă nu am luat o decizie (dacă facem punte - n.r.). Şi după aceea îţi mai rămâne numai data de 30 şi 31. Deci, practic, pentru dezbaterea bugetului efectiv nu mai ai decât trei zile - 23, 30 şi 31”, a afirmat Ludovic Orban, luni seara, la TVR 1.

Şeful Executivului a mai spus că, în cazul în care ar avea garanţii că deputaţii şi senatorii care sunt plecaţi la Bruxelles vor fi prezenţi în Parlament, atunci ar putea exista o dezbatere pe Legea bugetului

„În orice ţară civilizată din lumea asta bugetul se adoptă înainte de începerea anului bugetar. Legea finanţelor publice spune clar - Guvernul are obligaţia de a înainta Parlamentului Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat până în data de 15 noiembrie. Dacă am putea obţine nişte garanţii că oamenii aceia au chef de dezbateri şi că vin la lucru, şi că se întorc oamenii de la Bruxelles, am putea accepta dezbaterea. Dar dacă mă întrebaţi care e probabilitatea, astăzi, să mergem pe procedura de angajare a răspunderii, cam 75% angajarea răspunderii, 25% dezbateri parlamentare”, conchis Orban.

Anterior, luni la finalul BEX al PNL din Parlament, Ludovic Orban spunea că cea mai potrivită dată pentru plenul reunit, în cazul în care Guvernul îşi asumă răspunderea pe Legea bugetului de stat pe anul viitor, este 23 decembrie.

Marcel Ciolacu a declarat, luni seară, că PSD nu exclude posibilitatea de a depune o moţiune de cenzură, dacă Guvernul Orban îşi va asuma răspunderea pe legea bugetului în Parlament.

