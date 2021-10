Ludovic Orban şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor

Ludovic Orban a spus că a anunţat încă din timpul campaniei interne că în cazul în care nu va fi ales preşedinte PNL îşi va prezenta demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. El a spus că şi-a scris demisia, a înaintat-o Biroului Permament al Camerei Deputaţilor şi secretarul general al Camerei.

„Demisionez din mai multe motive. În primul rând pentru faptul că am anunţat această demisie ca urmare a faptului că eu consider că pentru a putea gira astfel de funcţii în statul român, dacă eşti om de stat, nu poţi să girezi astfel de funcţii decât dacă beneficiezi de legitimitate, iar legitimitatea este conferită de votul cetăţenilor care este acordat către formaţiunile politice care se rpezintă în alegeri. Atâta timp cât eu astăzi nu mai sunt preşedinte PNL, consider că nu mai pot exercita această funcţie”, a spus Orban.

Acesta adaugă că motivul principal al demisiei constă în faptul că nu mai poate fi părtaş cu decizii luate de o conducere instalată „cu forţa” în fruntea PNL, „decizii care nu mai au nicio legătură cu angajamentele luate de PNL în campania electorală pentru alegerile parlamentare”.

„Am promis românilor 4 ani de stabilitate, 4 ani de pace politică, 4 ani de guvernare de centru-dreapta, 4 ani în care să investim, să construim, să asigurăm creştere economică, să asigurăm creşterea veniturilor cetăţenilor români, să asigurăm creşterea calităţii serviciilor publice furnizate către români, să asigurăm un salt în calitatea vieţii românilor care să permită ca România să ajungă cât mai repede să depăşească nivelul mediu de venit de la nivel european”, a mai spus Orban.