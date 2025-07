MAE: Atenționare de călătorie. Incendiu puternic de vegetație în sudul Franței

Potrivit informațiilor transmise de comunicatul emis de MAE, incendiul se manifestă într-o zonă împădurită din regiunea Bouches-du-Rhône și este alimentat de rafale puternice de vânt, cu viteze de până la 70 km/h, ceea ce determină extinderea rapidă a focului.

#BREAKING #FRANCE #FRANCIA

Heartbreaking 💔

🔴 FRANCE :📹 🔥 A MASSIVE FIRE BROKE OUT IN MARTIGUES, BOUCHES-DU-RHÔNE DEPARTMENT,

this Thursday evening, fanned by the mistral wind.

📹 Stefan Sekulic#Ultimahora #Fire #Incendio #Incendie pic.twitter.com/eD1nVVVwio

— LW World News 🌍 (@LW_WorldNews) July 17, 2025